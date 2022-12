Dinner for One: Wann und wo ihr den Klassiker sehen könnt

Cheerio, Miss Sophie! Dinner for One: Wann und wo ihr den Klassiker sehen könnt

Was wäre Silvester ohne "Dinner for One"? Wenigstens einmal. Vielleicht aber auch gleich fünf, sechs oder sieben Mal – zum Neujahrsfest darf der Klassiker ruhig hoch und runterlaufen.

Der liebenswerte und treue Butler James und die etwas schräge, aber durchaus damenhafte Miss Sophie. Diese zwei Charaktere sind in Deutschland nun schon fast seit 60 Jahren ein Begriff und gehören für viele zur Silvestertradition dazu. Umso wichtiger, dass der beliebte Sketch mit den beiden und ihren vier imaginären Mittrinkenden nicht verpasst wird. Glücklicherweise bleibt dafür sogar noch am Neujahrstag Zeit (falls das Feiern zuvor davon abhält, dann eben übermüdet am Tage drauf).

Hier könnt ihr James und Miss Sophie sehen

31. Dezember:

15.30 Uhr, NDR

17.35 Uhr: NDR und WDR

18.40 Uhr, Das Erste

19.00 Uhr: MDR oder RBB

19.10 Uhr, HR

19.25 Uhr: SWR oder SR

19.40 Uhr: BR oder NDR

23.35 Uhr, NDR

Die besten Chancen, um mit James, Miss Sophie, Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom auf ein gelungenes Fest anzustoßen, gibt es beim NDR. Dort läuft der Klassiker an Silvester vier Mal. Der Sender läutet sowohl den Start als auch das Ende der Ausstrahlungszeiten ein.

1. Januar:

05.10 Uhr, Das Erste

05.30 Uhr, RBB

Zugegeben, wer vielleicht an Silvester zu tief ins Glas geschaut hat, sollte sich das Programm besser aufnehmen. Ansonsten ist es nach dem Aufstehen wohl bereits zu spät. Eine weitere Alternative wäre nur: wach bleiben und es dann noch einmal schauen.

Ein Prequel soll kommen

Da sich der charmante britische Sketch seit Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreut, soll es bald sogar ein Prequel des Klassikers geben. Die Serie soll "Dinner for Five" heißen und die Dreharbeiten Ende 2023 starten.

"Dinner for One" in anderen Varianten

Neben dem originalen Sketch von 1963 gibt es auch eine plattdeutsche Version und weitere interessante Inszenierungen. Für alle, die eben nicht "the same procedure as every year" sehen möchten. Wer sich stattdessen ein bisschen Ablenkung wünscht, kann sich in deutschem Dialekt üben und die folgenden Sender einschalten:

Dinner for One - up platt, 12.25 Uhr, NDR

Dinner for One auf Hessisch, 16.50 Uhr, HR

Dinner op Kölsch, 17.10 Uhr, WDR

Dinner for One auf Nordhessisch, 18.45 Uhr, HR

War Miss Sophie wirklich 90?

"Dinner for One" dreht sich um die Geburtstagsparty der noch sehr fit aussehenden Miss Sophie (gespielt von May Warden). Sie feiert ihren 90. Geburtstag im Beisein ihres treuen Butlers James (Freddie Frinton). Die adrette Dame ist aber keineswegs so alt, wie der Sketch behauptet. May Warden war zu diesem Zeitpunkt nämlich erst 71. Ihr schauspielerischer Kollege war mit 54 Jahren noch deutlich jünger. Beide Schauspielenden sind inzwischen verstorben. Ihr Vermächtnis lebt aber zumindest in Deutschland jährlich weiter. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch im Mai 1963 im Studio B beim NDR in Hamburg.

Verwendete Quellen: ndr.de