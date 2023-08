Tränenreiche Aufnahme in die Basketball Hall of Fame

Dirk Nowitzki hat Tränen der Rührung bei der Hall-of-Fame-Aufnahme nicht verbergen können. In Anwesenheit seiner Familie wurde er emotional.

Noch nie zuvor wurde einem deutschen Basketballspieler diese Ehre zuteil: Dirk Nowitzki (45) ist nun offiziell Mitglied der altehrwürdigen "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame". Bei der feierlichen Aufnahme des gebürtigen Würzburgers am Samstagabend in der Ruhmeshalle in Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts wurde es bei seiner Dankesrede sehr emotional. Im blauen Anzug mit passender blauen Krawatte kamen dem ehemaligen Basketballprofi der Dallas Mavericks beim Dank an seine Eltern die Tränen, die er sich aus den Augen wischen musste.

Direkt an seine Eltern gerichtet, sagte er plötzlich in deutscher Sprache: "Was ihr für mich gemacht habt, werde ich nie vergessen für den Rest meines Lebens. Und wenn ich nur ein halb so guter Vater werde, wie ihr es Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich." Die Aufnahme in die Hall of Fame bedeute ihm "alles", erklärte Nowitzki außerdem in seinen Worten, in denen er neben seiner Familie natürlich auch allen seinen sportlichen Mitstreitern dankte.

Seine gesamte Familie war vor Ort

Seine Eltern Jörg-Werner (80) und Helga waren ebenso vor Ort wie seine Frau Jessica Olsson (44) und die drei Kinder Malaika (10), Max (8) und Morris (6). Auch sein jahrelanger Mentor und Förderer, der ehemalige Nationalspieler Holger Geschwindner (77) reiste nach Springfield, um die Ehren seines ehemaligen Schützlings hautnah miterleben zu dürfen.

Dirk Nowitzki gilt als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten. Er spielte von 1998 bis 2019 für die Dallas Mavericks in der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt. Als erster Europäer überhaupt bekam er in der Saison 2006/2007 den Titel als wertvollster Spieler der Hauptrunde verliehen. 2011 gewann er mit Dallas den Meistertitel und wurde als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet. Mit 31.560 erzielten Punkten in der NBA ist Nowitzki der beste Nicht-US-Amerikaner und wird nur von den Ikonen Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar und LeBron James übertroffen.