Dispatches from Elsewhere: Darum geht's in der neuen Serie mit Jason Segel

Brandneuer Serienstoff für Amazon-Prime-Kunden: In "Dispatches from Elsewhere" werden Jason Segel (40, "Sex Tape"), Sally Field (73, "Mrs. Doubtfire"), OutKast-Musiker André Benjamin (44) und Eve Lindley (26) durch mysteriöse Botschaften zusammengebracht, die sich in ihrem Alltagstrott verstecken und sie vor einige Herausforderungen stellen. "Vor ihren Augen öffnet sich nach und nach eine Welt voller Möglichkeiten und Magie...", heißt es in der Pressemitteilung. In einer weiteren Rolle ist auch Richard E. Grand (62, "Star Wars") zu sehen.

"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel fungiert nicht nur als einer der Hauptdarsteller, sondern zusammen mit Oscar-Gewinner Scott Rudin (61, "The Social Network") auch als Executive Producer. Die zehnteilige Mystery-Serie wird ab dem 8. Mai in Deutschland und Österreich verfügbar sein. Premiere feiert "Dispatches from Elsewhere" am 24. Februar im Rahmen der Berlinale.