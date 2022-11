Am 27. November beginnt die Adventszeit.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Am 27. November wird das erste Lichtlein angezündet. Hier gibt es Inspiration für den Adventskranz.

Die besinnliche Zeit rückt näher - am 27. November wird die erste von vier Kerzen angezündet. Höchste Zeit, das Haus mit einem Adventskranz auszustatten. Schließlich gehört das traditionelle Gesteck zur Vorweihnachtszeit dazu. Wer lieber selbst bastelt, statt zu kaufen, findet hier Inspiration für DIY-Adventskränze - und die können auch mal ausgefallener sein.

So gelingt die klassische Version

Für das Binden der klassischen Variante braucht man einen Strohkranz, grünen Draht, jede Menge Tannengrün, vier große Kerzen, vier Kerzenhalter und Dekoelemente. Alles ist zumeist im Baumarkt um die Ecke erhältlich. Anschließend kleine Zweige vom Tannengrün trennen und mit dem Draht am Kranz befestigen, bis alles bedeckt ist. Dafür ist ein wenig Geschick gefragt. Die vier Kerzen an den Haltern befestigen und anschließend in den Kranz stecken. Dekorationen wie kleine Weihnachtskugeln, Tannenzapfen, getrocknete Zitrusfrüchte oder Schleifenbänder lassen sich problemlos mit einer Heißklebepistole befestigen.

Skandinavischer Style

Warum nicht Behälter und Kranz kombinieren? Wer Besitzer einer offenen Schale im skandinavischen Stil ist, kann daran mit Draht ein wenig Grün befestigen. Passend sind neben Tannenzweigen auch Eukalyptusäste oder Trockenblumen. Für die Kerzen sind hier Baumhalterungen am besten geeignet, da sie durch ihre Klammern einfach an der Schale zu befestigen sind. Der Behälter lässt sich mit Nüssen, Mandarinen oder Lebkuchen füllen.

Keine Wachsflecken mehr

Die Variante mit Einmachgläsern bringt gleich zwei Vorteile mit sich: Es geht schnell und man muss künftig nicht mehr auf Wachsflecken achten. Damit das Ganze nicht zu symmetrisch wirkt, einfach vier Kerzen in verschiedenen Größen wählen und in dazu passende Gläser stellen. Auf einem großen Teller, etwa in Gold oder Silber, und mit weihnachtlichen Deko-Elementen sehen die Kerzen gleich viel festlicher aus. Kunstbegeisterte können die Gläser auch kreativ bemalen oder beschriften.

Wenn es schnell gehen muss

Wem Zeit, Lust und Kreativität für einen aufwändigen Adventskranz fehlen, kann auch mit wenigen Handgriffen einen schlichten, aber ästhetischen "Kranz" zaubern. Einfach vier Kerzen auf einem schönen Holzbrett platzieren und mit Tannenzweigen, Zapfen oder Zimtstangen dekorieren.