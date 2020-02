Doctor Strange 2: Macher von "Spider-Man" soll Regie übernehmen

Geht es nach den Verantwortlichen der Marvel Studios, soll ein bereits erfahrener Superhelden-Regisseur den Regie-Posten beim zweiten Teil von "Doctor Strange" (2016) übernehmen: Sam Raimi (60) befindet sich laut dem US-Branchenblatt "Variety" in der Pole Position für den Job.

Dreharbeiten sollen bald starten

Allzu viel Zeit lassen können sich die Macher mit der Entscheidung nicht. Die Dreharbeiten zum zweiten Teil mit Benedict Cumberbatch (43, "Avengers: Endgame") als Stephen Strange sollen bereits im Mai dieses Jahres starten. Eigentlich war erneut Scott Derrickson (53, "Erlöse uns von dem Bösen") als Regisseur vorgesehen. Doch aufgrund "kreativer Differenzen" habe man keine Einigung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gefunden, twitterte Derrickson.

Raimi unterdessen wurde einem größeren Publikum durch seine Arbeit an der ersten "Spider-Man"-Trilogie bekannt. Neben seiner Tätigkeit als Regisseur ist der 60-Jährige früher auch als Schauspieler ("Flintstones - Die Familie Feuerstein") und Drehbuchautor ("Drag Me to Hell") in Erscheinung getreten. In den letzten Jahren konzentrierte sich Raimi in erster Linie auf die Produktion von Filmen ("Dont' Breathe").