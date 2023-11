Eine Dokumentation soll 45 Jahre nach Ausstrahlung des kuriosen "Star Wars Holiday Special" humorvoll erklären, wie es dazu kommen konnte.

Die Dokumentation über das "Star Wars Holiday Special" von 1978 erscheint am 5. Dezember. Das berichtet unter anderem "Variety". "A Disturbance in the Force" (dt: "Eine Störung der Macht") soll auf eine humorvolle Art und Weise über die Hintergründe zu der berühmt-berüchtigten TV-Sendung aufklären, wie der Trailer zeigt.

Die von Adam F. Goldberg (47) produzierte Doku feierte in diesem Jahr auf dem SXSW Film & TV Festival in Austin, Texas, Premiere. Sie wird in ausgewählten Kinos in den USA, Großbritannien und Australien zu sehen sowie als Blue-ray Film und online erhältlich sein. Auf welchen Plattformen im Netz die Doku konkret abrufbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Das steckt hinter dem Holiday Special

Nachdem "Star Wars" 1977 in die Kinos kam und einen riesigen Erfolg feierte, sei der Produzent George Lucas (79) dazu überredet worden, ein "Star Wars Holiday Special" ins Leben zu rufen, um die Popularität zu nutzen. Dabei handelte es sich um ein Varieté-Special zum Thema Weihnachten, an dem der Großteil aller Hauptdarsteller des Films "Krieg der Sterne" mitwirkte. Der amerikanische Sender CBS strahlte die zweistündige Sendung einmal in der Thanksgiving-Woche aus, auch in anderen Ländern war die Weihnachtssendung zu sehen. Das Special erzielte hohe Einschaltquoten, wurde aber insgesamt negativ bewertet.

"A Disturbance in the Force" beleuchtet die Geschichte hinter dem "Star Wars Holiday Special" und wie es dazu gekommen ist. George Lucas selbst bereute die Fernseh-Ausstrahlung und auch Fans konnten die Entscheidung nicht nachvollziehen, wie aus dem Trailer hervorgeht. Nun dürfen "Star Wars"-Liebhaber gespannt sein und die Sondersendung von 1978 noch einmal mit Hintergrundinformationen und Kommentaren dazu Revue passieren lassen.