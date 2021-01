Einer der Brüder von Dolly Parton hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Sie werde ihn "immer lieben", erklärt die Sängerin.

Die US-Country-Legende Dolly Parton (75, "Jolene") trauert um einen ihrer Brüder. "Mein Bruder Randy hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren", schreibt die Sängerin bei Facebook. Die Familie betrauere seinen Tod, wisse aber auch, "dass er an einem besseren Ort ist, als wir zu dieser Zeit". Parton und ihre Familie seien sehr gläubig - und sie seien sich sicher, dass Randy Parton (1953-2021) bei Gott sei und von vorangegangenen Familienmitgliedern "mit Freude und offenen Armen" empfangen worden sei.

Ein Duett mit ihrem Bruder ist eines ihrer Highlights

Randy sei unter anderem ein großartiger Sänger und Entertainer gewesen, der sie jahrelang am Mikrofon, der Gitarre und am Bass ihrer Band begleitet habe. Zudem hatte er eigene Platten in den Charts und seit der Eröffnung des Freizeitparks Dollywood im Jahr 1986 dort auch seine eigene Show. Für sie sei ihr Duett mit ihrem Bruder bei "Old Flames Can't Hold a Candle To You" eines der Highlights ihrer eigenen Karriere.

Parton hatte gerade erst ein besonderes Jubiläum gefeiert. Am 19. Januar wurde die im US-Bundesstaat Tennessee geborene Sängerin 75 Jahre alt. Sie ist eines von zwölf Kindern. Ihr Bruder Larry starb jedoch kurz nach seiner Geburt im Jahr 1955, ein weiterer Bruder, Floyd, verstarb 2018. Randy Parton hinterlässt seine Frau Deb, Tochter Heidi, Sohn Sabyn und seine Enkelsöhne Huston und Trent. "Wir werden ihn immer lieben und er wird immer in unseren Herzen sein", schließt Dolly Parton den Beitrag auch im Namen ihrer Familie.