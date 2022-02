Sie ist Sozialunternehmerin, Model - und jetzt auch Miss Germany 2022: Domitila Barros bekam den Titel nun verliehen.

Domitila Barros (37) ist Miss Germany 2022. Am 19. Februar fand das Finale des Wettbewerbs in der Europa-Park Arena in Rust statt. In diesem Jahr stand die es unter dem Namen "The Female Celebration". Am Ende sicherte sich Barros, Greenfluencerin und Aktivistin, den Titel.

So tickt die neue Miss Germany

Domitila Barros ist Sozialunternehmerin, Schauspielerin, Model und Social Media Greenfluencerin. Weiter erzählt sie auf "missgermany.de", dass sie gebürtig aus Brasilien stamme und in einer Favela im Norden des Landes aufwuchs.

Schon früh begann sie sich demnach für soziale Projekte einzusetzen und engagierte sich in einem Straßenkinderprojekt ihrer Eltern. Von den Vereinten Nationen bekam sie dafür einen Millennium Dreamer Award verliehen.

Über ein Stipendium sei sie an die Freie Universität Berlin gekommen, "an der ich meinen Master in Politik- und Sozialwissenschaften absolvierte. Heute bin ich Wahlberlinerin und überglücklich, mich in dieser Stadt gefunden zu haben".

Die Sozialunternehmerin schreibt zudem: "Durch meine Kindheit in einem weniger privilegierten Teil dieser Erde habe ich die Auswirkungen nicht nachhaltigen, umweltschädlichen und menschenverachtenden Handelns aus erster Hand miterlebt. Daher sind mir die Werte Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Soziale Gerechtigkeit so wichtig."