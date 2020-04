Doogie Howser: Disney+ plant Neuauflage

"How I Met Your Mother"-Schauspieler Neil Patrick Harris (46) war von 1989 bis 1993 der titelgebende Star der Serie "Doogie Howser", die seinen Durchbruch bedeutete. Disney+ will die kultige Serie rund um einen 16-jährigen Teenie-Arzt neu aufleben lassen und plant ein Reboot, wie "TV Line" berichtet.

Doch Fans der Original-Serie müssen auf den früheren "Doogie Howser"-Darsteller verzichten. Die Rolle des Medizinergenies wird in der neuen Version in einen weiblichen Charakter umgewandelt: Aus dem Original-Titel "Doogie Howser, M.D." wird "Doogie Kealoaha, M.D". Dabei soll es sich um 16-jähriges Mädchen auf Hawaii handeln, das wie Doogie trotz ihres jungen Alters Medizin praktiziert. Als Produzentin und Autorin der Neuauflage wird Kourtney Kang genannt, die als "How I Met Your Mother"-Produzentin tätig war.

"Doogie Howser" wurde vier Staffeln lang von 1989 bis 1993 für den Sender ABC produziert. In Deutschland war die Serie ab 1991 auf ProSieben zu sehen.