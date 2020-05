Doug Liman: Er wird der Regisseur beim Weltraum-Film von Tom Cruise

Doug Liman (54) soll mit Tom Cruise (57) abheben. Der Regisseur, der mit dem Hollywood-Star bereits bei "Edge of Tomorrow" (2014) und "Barry Seal: Only in America" (2017) zusammengearbeitet hat, wird angeblich der Regisseur des bisher streng geheimen Filmes sein, den Cruise entwickelt. Das berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Insider. Das Projekt soll demnach zumindest teilweise im Weltraum produziert werden.

Wann der Streifen gedreht werden könnte, sei allerdings noch unklar. Auch über die Handlung ist dem Bericht zufolge nichts bekannt, Liman soll aber das Drehbuch schreiben. Zusammen mit Cruise wird er auch als Produzent an Bord sein, heißt es. Elon Musks (48) Firma SpaceX und die NASA sind offenbar ebenfalls an dem Vorhaben beteiligt. "Die NASA freut sich auf die Zusammenarbeit mit Tom Cruise an einem Film an Bord der Raumstation!" Damit könne eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern inspiriert werden. "Ehrgeizige Pläne werden Wirklichkeit", twitterte Jim Bridenstine (44), Administrator der NASA, Anfang Mai.