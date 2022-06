Metallica sind nach 2019 endlich wieder zurück in Deutschland.

Download Germany Festival Metallica treten endlich wieder in Deutschland auf

Seit drei Jahren sind Metallica nicht mehr in Deutschland aufgetreten. Für das Download Germany Festival kehren sie noch diese Woche zurück.

Metallica geben noch in dieser Woche ihr einziges Deutschland-Konzert 2022: Auf dem Download Germany Festival treten sie am 24. Juni als Headliner am Hockenheimring auf - und sind passend zum Festival-Namen auch im kostenlosen Livestream zu sehen und zu hören. Zuletzt war die Metal-Band 2019 nach Deutschland gekommen.

Vor nahezu drei Jahren machten die Musiker hierzulande Stopp auf ihrer WorldWired-Tournee. Im August 2019 spielten sie die letzte Show ihrer weltweiten Tour in Mannheim. Die Konzerte, die sie im Herbst des Jahres in Australien und Neuseeland geben wollten, sagte die Band ab. Grund war Frontmann James Hetfield (58), der sich erneut wegen seiner Suchtprobleme in Behandlung begeben musste. Zuletzt hatte sich der Musiker 2002 wegen seiner Alkoholsucht behandeln lassen. Jahrelang war er nüchtern geblieben, 2019 erlitt er jedoch einen Rückfall.

Wie geht es James Hetfield?

Ein Jahr später sprach Schlagzeuger Lars Ulrich (58) über den Gesundheitszustand seines Kollegen. Wie unter anderem der "New Musical Express" berichtete, sagte er dem Fanclub-Magazin "So What!", dass Hetfield im September 2019 "einige Probleme" hatte. Nun, ein Jahr später, gehe es ihm und der Band jedoch "sehr gut".

Und wie steht es um James Hetfield kurz vor dem Deutschland-Konzert 2022? Mitte Mai erzählte er bei einer Show in Brasilien, dass er sich "unsicher" gefühlt habe, bevor er die Bühne betreten habe. "Ich muss euch sagen, dass ich mich nicht sehr gut gefühlt habe, bevor ich hier heraufkam", gab er offen zu, wie in einem Fan-Video zu sehen ist. "Ich fühlte mich ein wenig unsicher, als wäre ich ein alter Kerl, der nicht mehr spielen kann." Seine Bandkollegen hätten ihm geholfen: "Sie haben mich umarmt und gesagt: 'Hey, wenn du auf der Bühne Probleme hast, stehen wir hinter dir.' Ich sage euch, das bedeutet mir die Welt."

Seine Metallica-Kollegen geben dem 58-Jährigen also viel Rückhalt, wie auch schon Lars Ulrich 2020 betonte: "Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Wir kämpfen füreinander."

Download Germany Festival: Auch diese Acts sind dabei

Seit September 2021 sind Metallica nun mit ihrer aktuellen Welttournee unterwegs. Sie feiern damit sowohl ihr 40-jähriges Bestehen als auch das 30. Jubiläum des legendären Albums "Metallica", bekannt als das "schwarze Album". Im Juni und Juli machen sie Stopp in mehreren Ländern Europas, unter anderem auch in Deutschland auf dem Download Germany Festival.

Am Hockenheimring rocken am Freitag nicht nur Metallica, sondern auch weitere Metal-Acts wie Five Finger Death Punch, Sabaton, Enter Shikari und Behemoth. Das große Metal- und Hardrock Festival findet 2022 zum ersten Mal statt. 70.000 Fans werden bei dem von der Telekom präsentierten Event erwartet. Wer nicht live dabei sein kann, hat dank des Sponsors die Chance, das Spektakel zu streamen: Bei MagentaTV wird das Festival live übertragen, ein kostenloser Livestream steht über MagentaMusik zur Verfügung.

Das Download Germany Festival ist ein Ableger des großen britischen Download Festivals. Das Musikevent findet seit 2003 jährlich im Donington Park in England statt und zieht jedes Jahr zwischen 90.000 und 120.000 Fans an.