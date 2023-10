Rekord-Wiesn: 7,2 Millionen Besucher besuchten in diesem Jahr das Oktoberfest.

Nach dem Oktoberfest steht bei vielen nun eine "Wiesn-Detox-Infusion" an, verrät der Düsseldorfer Schönheitschirurg Dr. Afschin Fatemi.

Lederhosen, Dirndl - und glatte Haut? Nicht nur Promis, sondern auch viele der normalen Wiesn-Gäste zog es vor ihrem großen Auftritt zum Beauty-Doc. Der Düsseldorfer Schönheitschirurg Dr. Afschin Fatemi hatte extra für das Oktoberfest eine Wiesn-Sprechstunde eingerichtet. Auch nach dem Ende des größten Volksfests der Welt geht es weiter. "Nach der Wiesn steht bei vielen eine Wiesn-Detox-Infusion an, um das Immunsystem auch nach dem Feiern gesund zu halten", erklärt Dr. Fatemi im Interview und zieht nach seiner Wiesn-Sprechstunde Bilanz.

Wie sind Sie auf die Idee einer Wiesn-Sprechstunde gekommen?

Dr. Fatemi: Die Idee einer Wiesn-Sprechstunde kam vor etwa zehn Jahren auf, als wir bemerkten, dass die Menschen während des Oktoberfests vermehrt den Wunsch hatten, in ihrer Tracht mit einem strahlenden Aussehen aufzutreten. Die Tradition des Oktoberfestes und die Liebe zur bayerischen Tracht sind hierbei die entscheidenden Faktoren, die uns inspirierten, eine spezielle Sprechstunde für die Wiesn-Besucher anzubieten.

Wie groß war der Andrang?

Dr. Fatemi: Der Andrang war relativ groß, besonders unmittelbar vor Beginn der Wiesn, weshalb wir einen Tag vor Beginn des Volksfestes die Wiesn-Sprechstunde eingeführt haben. Viele Menschen wollten sicherstellen, dass sie in bester Verfassung sind, um das Fest zu genießen und sich dabei selbstbewusst zu präsentieren. Das führte zu einem erhöhten Bedarf an ästhetischen Behandlungen.

Nahmen mehr Promis oder mehr "Normalos" die Sprechstunde wahr?

Dr. Fatemi: Tatsächlich nahmen mehr "Normalos" unsere Sprechstunde in Anspruch. Wir haben jedoch auch schon einige bekannte Persönlichkeiten behandelt.

Welche Treatments waren besonders gefragt?

Dr. Fatemi: Bei den Damen stand an erster Stelle die klassische Botox-Behandlung für eine glatte Haut, gefolgt von Hyaluron-Fillern und Vitamin-Infusionen. Zusätzlich waren Hydrafacial und EmSculpt sehr gefragt. Bei den Herren stand ebenfalls Botox an erster Stelle, gefolgt von Vitamin-Infusionen, abschließenden EmSculpt-Behandlungen sowie Hyaluron-Fillern und Hydrafacial. Nach der Wiesn steht bei vielen eine Wiesn-Detox-Infusion an, um das Immunsystem auch nach dem Feiern gesund zu halten.

Wie lange hält zum Beispiel das klassische Botox-Treatment für eine glatte Haut?

Dr. Fatemi: Die Haltbarkeit eines klassischen Botox-Treatments kann je nach Patient und Behandlung variieren, aber in der Regel hält es etwa 3 bis 6 Monate.

Welche Risiken gibt es bei den Treatments?

Dr. Fatemi: Wenn die Behandlungen von einem Facharzt durchgeführt werden, sind die Risiken und Nebenwirkungen relativ gering. Es kann kurzzeitig zu Schwellungen und Rötungen kommen, die jedoch von selbst wieder abklingen.

Was kostet die günstigste Behandlung und was die teuerste?

Dr. Fatemi: Die Kosten variieren je nachdem, wie viel Material verwendet wird und welche Stellen behandelt werden. Das bedeutet, dass die Preisspanne für die Behandlungen in unserer Wiesn-Sprechstunde zwischen 300 und 3.000 Euro lagen, abhängig von den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Patienten.