Dr. Ruth Herz ist tot. Die renommierte Juristin verstarb im Alter von 79 Jahren. Bekannt wurde sie dank der RTL-Show "Das Jugendgericht".

Die bekannte TV-Richterin und renommierte Rechtswissenschaftlerin Dr. Ruth Herz ist tot. Wie ihr ehemaliger Sender RTL via Instagram am Freitag mitteilte, starb die promovierte Juristin im Alter von 79 Jahren. Laut "Frankfurter Rundschau" sei Herz bereits in der ersten Februarwoche verstorben. In der Gerichtssendung "Das Jugendgericht" verkörperte sich die Richterin selbst und verhandelte von 2001 bis 2005 dort fiktive Fälle.

Anschließend zog sie sich aus dem klassischen Medien-Business zurück und ging für ein Forschungsprojekt an die Universität Oxford. Ihre Rolle übernahm Kirsten Erl (1966-2017), die bis zur Einstellung der Sendung 2007 die dortige Richterin blieb.

Dr. Ruth Herz erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande

Dr. Ruth Herz kam im Jahr 1943 in Haifa im heutigen Israel zur Welt und zog im Alter von rund sieben Jahren nach Deutschland. Nach ihrem Abitur studierte sie Rechtswissenschaften an den Universitäten Genf, München und Köln und wurde 1974 zur Richterin am Amtsgericht vereidigt. 1998 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande. In erster Ehe war Herz bis zu dessen Tode mit dem Soziologie-Professor Thomas Aage Herz (1938-1995) verheiratet.

Gemeinsam bekamen die beiden eine Tochter und einen Sohn, den renommierten Architekten Manuel Herz (*1969). In den 2000ern heiratete die Juristin den israelischen Historiker Gabriel Gorodetsky (77). Das Team von RTL drückte auch in einer Mitteilung auf der Sender-Homepage der Familie und den Angehörigen sein Beileid aus.