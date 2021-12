Ihr Outfit hielt sie dezent, ihr Make-up jedoch nicht: Drew Barrymore überraschte bei einem Konzert in New York City mit weißen Wimpern.

Drew Barrymore (46) hat am vergangenen Freitag den iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 in New York City besucht und mit ihrem Look alle Blicke auf sich gezogen. Während die Schauspielerin und Talkshow-Gastgeberin bei ihrem Outfit mit einem schwarzen Oberteil, schwarzen Mantel und silbernen Glitzer-Rock eher dezent blieb, entschied sie sich für ein auffallendes Make-up.

Ihre Augen betonte sie mit einer weißen Mascara. Etwas Rouge und ein himbeerfarbener Lippenstift komplettierten den Look, den sie mit einer goldenen Statement-Kette als Accessoire abrundete. Ihre Haare fielen der 46-Jährigen im Mittelscheitel und in leichten Wellen über die Schultern. Nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich enterte Barrymore mit Moderatorin Martha Stewart (80) die Bühne und kündigte einen Act des Abends an. Bei dem Konzert performten unter anderem Lil Nas X (22), die Jonas Brothers und Ed Sheeran (30).