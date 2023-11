In der Welt der Promipaare wurde wieder fleißig gestritten. Folglich steht der Cast der dritten "Prominent getrennt"-Staffel fest.

Dank solch zuverlässiger Zank-Formate wie "Das Sommerhaus der Stars" und "Temptation Island" kommt es in der deutschen Promiwelt in regelmäßigen Abständen zu dramatischen Trennungen. Die Macher der Show "Prominent getrennt" dürfte das freuen - immerhin herrscht so ein steter Strom neuer Kandidatinnen und Kandidaten. Für die anstehende dritte Staffel steht das Line-up folgerichtig bereits fest. Nun hat Sender RTL die acht Ex-Paare enthüllt, die sich derzeit bei den Dreharbeiten der neuen Episoden in Südafrika befinden.

Um die 100.000 Euro Preisgeld in der "Villa der Verflossenen" kämpfen demnach Nico Legat, der Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat, sowie dessen ehemalige Freundin Sarah Liebich. Die ist noch immer nicht gut auf ihren Ex zu sprechen - kein Wunder, immerhin betrog er sie vor dem TV-Publikum gleich mehrfach bei "Temptation Island".

Michelle Monballijn und Mike Cees gingen als das bislang vielleicht größte Problem-Paar in die "Sommerhaus der Stars"-Geschichte ein. Was vornehmlich an seinem herrischen, von Kritikern als massiv toxisch bezeichneten Verhalten während der Show lag. In der dritten Staffel "Prominent getrennt" wollen sie dennoch versuchen, wieder als Einheit zu funktionieren.

Die weiteren Ex-Paare

Das gilt auch für Luisa Früh und Max Bornmann, deren Beziehung am RTL-Format "Make Love, Fake Love" zerschellte. Immerhin sollen sich die beiden seither als Freunde gut verstehen.

Ebenfalls mit dabei ist das einstige "Love Island"-Traumpaar Melina Hoch und Tim Kühnel, Realitystar Gina Beckmann und ihre Ex-Partnerin Emily, "Bachelorette"-Teilnehmer Lukas Baltruschat und "Bachelor"-Teilnehmerin Chiara Fröhlich, die früheren "Bachelor in Paradise"-Turteltauben Emanuell Weißenberger und Kim Virginia sowie Tommy Pedroni und Sandra Sicora, deren Liebe an "Temptation Island VIP" zerbrach.

Die dritte Staffel "Prominent getrennt: Die Villa der Verflossenen" wird noch in diesem Jahr fertig gedreht und zu einem noch nicht mitgeteilten Termin im kommenden Jahr via RTL+ zu sehen sein.