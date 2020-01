Dschungelcamp 2020: Einige der Promis verlieren etwas die Nerven

Am vierten Tag von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" kam es zu wenig echten Aufregern. Dafür durften sich die Zuschauer der RTL-Erfolgsshow über die kreischende Danni, die Bikini-Figur von Elena und zunehmend schlechte Laune im Camp freuen.

Wer sind all diese Leute?

Zum Auftakt des vierten Tages entschied sich RTL für Sentimentalität. Untermalt von traurig-sphärischer Musik erzählte Sven Ottke (52) abwechselnd Marco Cerullo (31) und der Kamera vom Älterwerden. Fazit: "Das Alter holt dich ein." Dazu passend stellten die beiden fest, dass Sven die Namen der anderen Teilnehmer nicht kennt. "Die, die von ihrem Mann verlassen wurde", sagte er in Richtung Claudia Norbergs (49), als sie nachts die Campbewohner durchzählten.

Anschließend mussten die Möchtegern-Dschungelköniginnen Danni Büchner (41) und Elena Miras (27) zu ihrer zweiten gemeinsamen Dschungelprüfung antreten. Bei der kam es erneut auf Teamfähigkeit an: Während Danni in Boxen vor sich griff, um zu fühlen, was sich darin befand, thronte Elena auf einem Sitz über einem Becken voll Fischinnereien. Danni musste beschreiben, was sie fühlte und Elena daraus den Inhalt der Box erraten. Pro richtiger Antwort durften die beiden einen Stern zurück ins Camp nehmen, gelang das nicht, landete Elena im Fischsud. Ergebnis: Fünf Sterne. Und für Elena die Gelegenheit, sich im Bikini zu präsentieren: "So bisschen posen."

"Ist das euer Ernst?"

Unterdessen wurde die Stimmung im Camp gereizter, was womöglich am niedrigeren Lebensstandard im Dschungel liegt, als ihn die meisten gewohnt sind: Als Erste zeigte RTL die nörgelnde Danni: "Bis zum Schluss würde ich es hier nie aushalten. Ich will auch gar nicht Dschungelkönigin werden. Was soll ich denn hier genießen? Es gibt kaum was zu essen, kein richtiges Klo, keine richtige Dusche", sagte sie zu Sven. Dazu der Ex-Boxweltmeister: "Die Dusche ist doch geil, unter freiem Himmel. Was willst du mehr? Uns geht es hier doch gut. Wenn man so denkt wie du, da kann man sich doch erschießen."

Als Claudia Norberg (49) und Marco mit drei Pfefferminz-Teebeuteln von ihrer ersten Schatzsuche zurückkamen, fragte Elena genervt: "Ist das euer Ernst? Drei Teebeutel, was ist das denn?" Später bekam sie keinen Ersatz für ihre verlorenen Oropax, weshalb sie sich zum Fazit "Dschungelcamp, größte Scheiße ever" hinreißen ließ. Aber auch dank Danni leidet die Stimmung, denn Elena referierte vor Toni Trips (22) und Prince Damien (29) darüber, dass Danni der Meinung sei, sie alleine bringe die gute Quote für RTL. Dem schloss sich Toni an: "Wir alle sind die Show."

"In Wirklichkeit ist es nicht so cool"

"Alle machen auf gute Laune, aber in Wirklichkeit ist es nicht so cool. (...) Nie gedacht, dass ich so an die Grenzen komme." Ebenfalls nicht besonders gut drauf war Marco, der, unter anderem von Ex-GZSZ-Schauspieler Raúl Richter (32) angestiftet, über seine Freundin Christina zu schluchzen begann. Er werde sie verlieren, wer weiß, wer ihm alles schreibe, während er im Dschungel ist, "von früher", sie habe schließlich sein Handy. Auch gegenüber Elena weint er sich aus: "Mich fuckt das hier ab. Ich hab keinen Bock mehr. Ich würd am liebsten gehen, weißte?" Marco und Christina beiden hatten sich bei der RTL-Produktion "Bachelor in Paradise" 2019 kennengelernt.

Bei der wie üblich überflüssig in die Länge gezogenen Verkündung für die nächste Dschungelprüfung, erfuhren die Campbewohner, dass erneut Danni gewählt wurde - diesmal allein.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kann man bei "TVNow" streamen.