Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern. Welcher Promi kann bisher mit den meisten Instagram-Followern aufwarten?

Am 21. Januar startet um 21:30 Uhr (auch auf RTL+) die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. In das Camp in Südafrika ziehen zwölf Prominente, sechs Frauen und sechs Männer, aus unterschiedlichsten Bereichen des Showbusiness. Wer sich von ihnen am Ende die Dschungelkrone aufsetzen darf, hängt auch davon ab, wie viele Fans für sie voten werden. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei auf eine beachtliche Instagram-Community bauen.

Wer sitzt auf dem Follower-Thron?

Sänger Lucas Cordalis (54) führt vor dem Einzug ins Dschungelcamp mit 570.000 Followern auf der Social-Media-Plattform deutlich das Ranking an (Stand: 12. Januar 2022). Es folgen ihm "GZSZ"-Star Eric Stehfest (32) mit 163.000 und Model Janina Youssefian (39) mit 136.000 Followern. Die beiden Reality-TV-Stars Tara Tabitha (28, "Ex in the Beach") und Filip Pavlovic (27, "Die Bachelorette") bringen es immerhin noch auf 109.000 und 107.000 Abonnenten.

Bei diesen Promis ist Luft nach oben

Der private und nicht verifizierte Account von Reality-TV-Kollegin Christin Okpara (25, "Are You The One?") zählt rund 75.000 Follower. Schauspielerin Tina Ruland (55) postet gerne Throwback- oder Urlaubsbilder, sie hat 41.000 Follower bei Instagram. Designer Harald Glööckler (56) gewährt rund 49.000 Followern einen Einblick in sein "pompööses" Leben. Der Bachelor-Kandidatin und neuestem "Playboy"-Cover-Model Linda Nobat (26) folgen rund 38.000 User.

Die nicht verifizierten Accounts von "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger (33; rund 8.500 Follower), Schauspielerin Anouschka Renzi (57; rund 1.400 Follower) und Bodyguard-Legende Peter Althof (66; rund 1.250 Follower) bilden das Schlusslicht.