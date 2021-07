Die Promis, die am kommenden Dschungelcamp teilnehmen möchten, müssen sich womöglich erst impfen lassen.

Was hat RTL für die nächste Staffel des Dschungelcamps geplant? Der Sender möchte angeblich, dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im kommenden Jahr wieder in Australien gedreht werden kann, berichtet die "Bild"-Zeitung. Sollte dies tatsächlich möglich sein, wird eine Quarantäne vor den Dreharbeiten aber womöglich nicht ausreichen. Alle Promis sollen demnach angeblich erst durchgeimpft sein, bevor sie teilnehmen dürfen.

Zudem müssten die potenziellen Kandidaten offenbar voraussichtlich früher als gewohnt anreisen. Damit mögliche Quarantänezeiten eingehalten werden könnten, müssten sich die Stars laut des Berichts bereits um die Weihnachtszeit herum auf den Weg machen. Außerdem sollen die Promis angeblich in einem anderen Hotel untergebracht werden, da sich dieses und der Drehort in unterschiedlichen Bundesstaaten befänden. RTL habe sich bisher allerdings nicht dazu geäußert.

Wie stehen die Chancen?

Bereits Ende Mai wurde bekannt, dass das britische Dschungelcamp nach Australien zurückkehren könnte. Die "The Sun" hatte berichtet, dass die australische Regierung grünes Licht für die Produktion gegeben habe. Dass das britische Camp aber tatsächlich Ende des Jahres wieder in Australien stattfinden wird, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest beschlossen. Die beiden Shows teilten sich in der Vergangenheit das Camp. Sollten die Briten dort also drehen können, sollte theoretisch auch dem deutschen Dschungel nichts im Wege stehen.

Anfang 2021 konnte RTL aufgrund der Corona-Pandemie das Dschungelcamp nicht in gewohnter Form ausstrahlen. Stattdessen gab es die Ersatzsendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" zu sehen, in der ein fester Teilnehmer für die kommende Staffel gesucht wurde. Am Ende gewann Ex-"Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic (27) das Ticket für 2022. Auch Sänger Lucas Cordalis (53) und Designer Harald Glööckler (56) stehen bereits als Kandidaten für das nächste Dschungelcamp fest.