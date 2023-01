Die ersten Promis sind bereits auf dem Weg in den Dschungel

Dschungelcamp 2023 Die ersten Promis sind bereits auf dem Weg in den Dschungel

Lucas Cordalis und Cecilia Asoro sind schon auf dem Weg ins Dschungelcamp. Das gaben beide via Social Media bekannt.

Die ersten prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Hotelzimmer in Brisbane verlassen und sind offenbar bereits auf dem Weg ins Dschungelcamp.

Musiker Lucas Cordalis (55) postete ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem er verrät, dass das Abenteuer für ihn begonnen hat. "Hallo Freunde, wenn ihr das hier seht, bin ich entweder gerade auf dem Weg ins Dschungelcamp, oder bereits im Dschungelcamp", sagt er seinen knapp 600.000 Followerinnen und Followern. "Ja und ich freu mich jetzt einfach wahnsinnig auf ein riesiges und mega emotionales Abenteuer, das mir wirklich wahnsinnig viel bedeutet", fügt der Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis (1944-2019) hinzu.

Und auch dem Instagram-Account von "Playboy"- und Reality-TV-Star Cecilia Asoro (25) ist zu entnehmen, dass es bereits begonnen hat. Ihre Managerin Filiz Koc - Schwester von Reality-TV-Star Yeliz Koc (29), hat Asoros Account übernommen, wie sie in einer Story erklärt: "Es ist soweit, Cecilia ist abgeholt worden, sie ist ins Camp eingezogen. mein Name ist Filiz, ich werde in der Zeit jetzt ihren Account hier betreuen und werde euch immer auf den neuesten Stand bringen und hoffe natürlich, dass wir wundervolle Bilder von Cecilia zu sehen bekommen."

Das sind die Promis

Neben Cordalis und Asoro kämpfen auch diese Promis um die Dschungelkrone: Frisch bekannt gegeben als weitere Kandidatin wurde am Donnerstag "Botschaftsluder a.D." Djamila Rowe (55). "Zusammen mit den elf anderen Stars ist sie schon auf dem Weg ins Dschungelcamp!", bestätigt RTL.

Trash-TV-Macho Luigi "Gigi" Birofio (23) darf nach seiner Genesung von Corona nun doch teilnehmen, wie der Sender meldet.

Außerdem dabei sind "DSDS"-Sänger und "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo (41), YouTube-Star und Influencerin Jolina Mennen (30), Radiomoderatorin Verena Kerth (41), Schauspielerin Jana Pallaske, Designerin und Fußball-Star-Gattin Claudia Effenberg (57), Topmodel Papis Loveday (46), Model und "GNTM"-Zicke Tessa Bergmeier, Schauspieler Martin Semmelrogge (67, "Das Boot") und Musiker Markus Mörl (63).

Das Dschungelcamp startet am Freitag

Das Dschungelcamp 2023 startet am morgigen Freitag, 13. Januar, bei RTL (und RTL+). Erstmals wird Sonja Zietlow (54) nach dem Abschied von Daniel Hartwich (44) gemeinsam mit Jan Köppen (39) die beliebte Reality-Show moderieren.