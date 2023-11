Geht Felix von Jascheroff in das Dschungelcamp? Der "GZSZ"-Darsteller soll als erster Kandidat für die RTL-Show feststehen.

Der erste Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" soll feststehen. Die in diesen Fragen erfahrungsgemäß gut informierte "Bild"-Zeitung will erfahren haben, dass es sich um Felix von Jascheroff (41) handelt. Der vor allem aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannte Schauspieler soll bei RTL unterschrieben haben. Der Kölner Sender gibt sich wie immer bedeckt. Spekulationen kommentiere man nicht, heißt es laut "Bild". Die 17. Staffel des Dschungelcamps wird voraussichtlich im Januar 2024 starten.

Felix von Jascheroff: Das muss man über den ersten "IBES"-Teilnehmer wissen

Felix von Jascheroff spielt seit 2001 bei "GZSZ" die Rolle des John Bachmann - mit einer Unterbrechung zwischen 2014 und 2015. Unter dem Künstlernamen Fe:Lix ist der Spross einer Schauspielerfamilie auch als Musiker aktiv, 2004 veröffentlichte er sein Debütalbum "Über...Leben".

In Fernsehshows ist Felix von Jascheroff kein unbeschriebenes Blatt. So nahm er bereits an der Tanzshow "Stepping Out" und bei einem Promispecial von "Das große Backen" teil. 2022 versteckte er sich bei "The Masked Singer" unter der Maske der Schwarzen Mamba. In der vierten Folge wurde er demaskiert.

"GNTM"-Kandidatin Anya Elsner auch im Dschungelcamp?

Neben der angeblichen Teilnahme von Felix von Jascheroff will "Bild" außerdem erfahren haben, dass auch Anya Elsner ins Dschungelcamp zieht. In diesem Jahr war die 19-Jährige bereits Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel". Dort verscherzte sie es sich mit ihren Mitmodels, kam auch bei den Zuschauern oft nicht gut an. Nach zehn Wochen bekam Elsner kein Foto von Heidi Klum (50).

Der Kölner "Express" warf vor wenigen Tagen ebenfalls ein paar Namen in den Raum. So nannte die Zeitung den Influencer Twenty4Tim (23) und die für TV-Krawall bekannte Reality-Darstellerin Emmy Russ (24). Außerdem gibt es Gerüchte um Franziska Temme (28) und Rafi Rachek (33) aus "Bachelor" bzw. "Bachelorette".