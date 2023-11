Sind diese Stars und Sternchen in Australien mit dabei?

Das Dschungelcamp steht 2024 wieder vor der Tür. Einige Stars sollen für die Jubiläumsausgabe der RTL-Show auch bereits feststehen.

Anfang kommenden Jahres steht bei RTL wieder die Trash-Institution "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf dem Sendeplan (auch via RTL+). Zwar hat der Kölner Sender offiziell noch keine Prominenten für die 17. Staffel der beliebten Reality-Show bekannt gegeben, doch der Kölner "Express" will nun von gut informierten Quellen über die ersten Stars und Sternchen informiert worden sein, die sich 2024 in den Dschungel wagen.

Schafft es Twenty4Tim 2024 ins Dschungelcamp?

Ganz oben auf der Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll demnach Influencer Twenty4Tim (23) stehen. Der 23-Jährige hofft angeblich, die Nachfolge von Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) anzutreten, nachdem er Anfang dieses Jahres auch bereits gerne dabei gewesen wäre. Laut "Express" steht seine Teilnahme schon fest. Das Management von Tim Kampmann, wie Twenty4Tim mit bürgerlichem Namen heißt, wollte sich dazu nicht äußern. Auch RTL ließ erklären, sich wie immer "nicht an Spekulationen über Kandidaten" zu beteiligen.

Geht auch Emmy Russ 2024 in den Dschungel?

Eine weitere potenzielle Kandidatin, die angeblich schon hoch gehandelt wird, ist Reality-Star Emmy Russ (24). Sie hätte nach eigener Aussage "Lust" auf einen Abstecher in den australischen Busch, kann sich jedoch gegenüber dem "Express" vorerst auch nicht zu den Spekulationen rund um ihre Teilnahme äußern. Auf dem Wunschzettel von RTL soll die 24-Jährige, die auch schon bei "Promi Big Brother", "Temptation Island VIP" und "Kampf der Realitystars" dabei war, jedoch weit oben stehen. Unterschrieben sei aber noch nichts.

Auch auf eine ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin und einen "Bachelorette"-Kandidaten soll RTL im Hinblick auf das nächstjährige Dschungelcamp ein Auge geworfen haben. Franziska Temme (28) kämpfte 2022 um das Herz von Dominik Stuckmann (31), und ist derzeit noch in Thailand bei "Bachelor in Paradise" zu sehen. Ex-"Bachelorette"-Kandidat Rafi Rachek (33) hatte sich derweil zwischenzeitlich aus der Reality-Welt verabschiedet, und eine Ausbildung zum Rettungssanitäter abgeschlossen. Laut "Express" könnte es den 33-Jährigen jetzt jedoch zurück auf die Bildschirme ziehen.

Neben diesen Spekulationen um Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dschungelcamp Anfang nächsten Jahres stehen zwei Gesichter, die Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL wiedersehen werden, jedoch bereits fest: Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) moderieren auch 2024 "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".