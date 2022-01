Dschungelcamp-Kandidat Eric Stehfest ist mit der Familie nach Südafrika gereist. Das steckt dahinter.

Der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler und Autor Eric Stehfest (32) ist einer der Teilnehmer beim diesjährigen RTL-Dschungelcamp. Wie seine Konkurrenz ist auch er inzwischen im Land des Geschehens, Südafrika, angekommen. Doch anders als die anderen hat er seine komplette Familie dabei - und das hat einen besonderen Grund.

"Es war ein krasser Flug mit zwei Kindern und zweimal umsteigen, drei Flüge. Haben das aber alles super gemeistert und sind jetzt hier angekommen bei unserer Lodge", erzählt Stehfest seinen 164.000 Followerinnen und Followern auf Instagram in den Storys. Im Hintergrund springt Sohn Aaron in den Pool. "Es ist einfach ein riesengroßes Geschenk. Wir als Familie können jetzt gerade hier sein", fügt der 32-Jährige hinzu.

Eric Stehfest: "Wiedergutmachen der eigenen Seele"

Warum er das so empfindet, erzählt er wenig später Arm in Arm mit seiner Ehefrau Edith Stehfest (27): "Wir haben jetzt hier beim Essen so einen schönen Moment, unsere beiden süßen, gesunden Kinder sitzen vor uns", beschreibt er erst kurz das Szenario. Dann fährt er fort:

"Es gibt einen speziellen Grund, warum die ganze Familie mit hier ist. Und ich wollte, dass alle mitkommen. Denn es ist ein großes Dankeschön für die überstandene Zeit", sagt Eric Stehfest. "Denn das können wir euch jetzt tatsächlich mitteilen, [...] der Vergewaltigungsprozess um Edith [...] ist abgeschlossen. Es ist geschafft. Edith hat's geschafft. Und ich bin so stolz auf dich, Edith, dass du das geschafft hast", teilt er weiter mit. Und er fügt hinzu, wie erleichtert er ist: "Es ist so ein großes Wiedergutmachen der eigenen Seele, hier zu sein und jetzt gemeinsam in ein neues Leben zu starten. Und ich hätte mir keinen schöneren Anfang erträumen können". Er bedankt sich bei allen Beteiligten der Dschungelcamp-Produktion. "Es ist so genial, dass wir hier sein können und ja, wir sind frei", schwärmt er.

Edith Stehfest wurde mit 17 Jahren vergewaltigt. Der Prozess gegen ihren Peiniger startete 2020.

Seit 2015 verheiratet

Eric Stehfest und die Musikerin und Schauspielerin Edith Stehfest, Künstlername Lotta Laut, sind seit Ende 2015 verheiratet. Im April 2016 wurden sie Eltern eines Sohnes, im Januar 2021 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Über ihre ungewöhnliche Liebe erzählten sie auch im Interview mit spot on news zu ihrem Buch "Rebellen lieben laut" (2020):

"Wir haben uns von Anfang an zu 100 Prozent füreinander entschieden. Wir waren zwei Monate zusammen, da wurde ich schwanger - das war gewollt, das haben wir uns gewünscht. Nach einem halben Jahr haben wir geheiratet, weil wir gesagt haben, durch das Kind werden wir auf ewig miteinander verbunden sein. Und mit unserer letzten Verwandlung - unseren komplett identischen Tattoos - haben wir dem Ganzen ein neues Bild mitgegeben. Wir haben nie lange überlegt, sondern uns für diese Liebe entschieden.

Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am 21. Januar in Südafrika um 21:30 Uhr bei RTL und bei RTL+.