Seit 20 Jahren führt Sonja Zietlow durchs Dschungelcamp, ebenso lange ist sie verheiratet. Ein Umstand, den sie nicht vorhergesehen hat.

Glück in der Spielshow, Pech in der Liebe? Auf Moderatorin Sonja Zietlow (55) trifft dieses leicht abgewandelte Sprichwort definitiv nicht zu. Seit Jahrzehnten gehört sie zu den Konstanten der deutschen TV-Landschaft. Im kommenden Jahr wird das RTL-Erfolgsformat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", das Zietlow seit 2004 unentwegt moderiert, sein 20. Jubiläum feiern. Etwas länger ist sie sogar schon mit dem Dschungelcamp-Gagschreiber Oliver Haas (56) glücklich verheiratet. Eine Tatsache, mit der Zietlow zu Beginn der Ehe offenbar selbst nicht gerechnet hat, wie sie im Interview mit der Zeitschrift "Gala" nun verriet.

Auf die Frage, ob sie vor 20 Jahren ihrer Ehe oder der Trash-TV-Show eine rosigere Zukunft vorhergesagt hätte, antwortete die Moderatorin: "Da hätte ich wohl eher auf den Dschungel gesetzt." Als Begründung für diese überraschende Einschätzung schob sie nach, dass sie zuvor schlichtweg noch "nie so lange mit einem Mann zusammen" gewesen sei. Inzwischen könne sie sich dagegen nicht mehr vorstellen, mit einer anderen Person an ihrer Seite alt zu werden: "Ich habe auch schon zu ihm gesagt: Selbst wenn du mich verlassen solltest - ich würde keinen anderen mehr nehmen. Das wäre mir viel zu anstrengend."

Getrennte Hobbys als Geheimrezept

Dass es zwischen ihr und Haas nun schon so lange glattläuft, habe mit einem ganz simplen Trick zu tun - getrennte Hobbys: "Jeder von uns beiden hat die Freiheit, sein Leben zu leben. Er macht seine Rennrad-Touren, ich habe meine Reitturniere." Jedoch keine Regel ohne eine Ausnahme: Fürs Golfen können sie sich beide begeistern.

Zudem habe der lange gemeinsame Lebensweg dazu geführt, dass man seine Marotten nicht mehr vor dem jeweils anderen verbergen müsse. Ihr Mann müsse folglich mit ihrer "Hyperaktivität leben und dass ich vielleicht ab und zu etwas zu viel rede". Welche mitunter nervigen Eigenheiten ihr Mann ausleben darf, verschweigt Zietlow hingegen.

Ihr Wunschkandidat für die neue Dschungelcamp-Staffel

Ganz im Gegensatz zu ihren Wünschen für die kommende Dschungelcamp-Staffel, die zu Beginn des kommenden Jahres ausgestrahlt wird. So hätte Zietlow etwa große Lust, TV-Koch Steffen Henssler (50) auf kulinarischer Sparflamme im australischen Dschungel zu sehen. Ebenso genau weiß sie, was sie nicht mehr sehen will: "Auf manchen Influencer oder Reality-Star könnte ich dagegen verzichten."

SpotOnNews