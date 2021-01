An ihrem zweiten Tag brachen aus "El Romantico", "Ghetto Bitch" und der "Trash-Queen" in spe die Emotionen heraus und jeder weinte.

Gruppe drei, Tag zwei bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" auf RTL (auch bei TVNow): Bei Ex-"Bachelor" Oliver Sanne (34), "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan (29) und Reality-Sternchen Christina Dimitriou (29) ging im Tiny House der Seelenstriptease weiter - inklusive vieler Tränen. Dimitriou erzählte von Mobbing und Misshandlungen in ihrer Jugend durch Gleichaltrige. Seitdem würde es ihr schwerfallen, sich zu öffnen.

Sanne berichtete vom seinem "Down nach dem Bachelor". Beim Training habe er sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Die Schmerzen seien "unerträglich" gewesen: "Ich lag im Bett und habe geweint." Nach 13 Wochen Krankenhaus und Reha sei er zwar körperlich wieder einigermaßen fit gewesen, nur seien ihm in der Zeit alle Einnahmen weggebrochen und er sei pleite gewesen. "Ich bin froh, dass es mir heute wieder gut geht", berichtet Sanne im Interviewzimmer unter Tränen.

"Hast du mich Prostituierte genannt?"

Später krachte es zwischen Dylan und Dimitriou. Worum es eigentlich ging, wusste keiner so genau. Irgendwer hatte irgendwen eine Prostituierte genannt. Aber Dylan ließ nicht locker und Dimitriou wurde immer aggressiver. Am Ende weinte Dylan im Interview-Zimmer hemmungslos und spielte sogar mit dem Gedanken, abzubrechen. Der Kommentar von Dimitriou: "Ich hasse dieses Geheule immer. Wie so ein Opfer." Natürlich blieb Dylan und gab sich vor der Prüfung kampfeslustig.

Diese hat es in sich: Beim "Unglücksrad" wurde das Trio an ein großes Holzrad geschnallt, dass sich im Uhrzeigersinn drehte. Bei jeder Umdrehung hing einer der Kandidaten mit dem Kopf in einem Becken voller trübem Wasser. Während dessen musste Dylan zehn Wörter buchstabieren, die anderen beiden mussten Bälle in einen Korb werfen. Nur wenn das Wort richtig war und der Ball danach im Netz landete, gab es einen Stern. Unterm Strich funktionierte das genau zwei Mal. Eine magere Ausbeute.

Die Männer stehen in der Gunst der Zuschauer

Dennoch schob sich Dylan beim Zwischen-Ranking nach dem zweiten Tag auf Platz eins. Sanne rutschte auf Platz zwei runter. Die beiden Männer würden damit ins Halbfinale einziehen und hätten die Chance auf 50.000 Euro und das Goldenen Ticket für das Dschungelcamp 2022. Für Dimitriou wäre der Traum vorbei. Die Entscheidung fällt allerdings erst am kommenden dritten Tag.