Dwayne "The Rock" Johnson auf der Premiere von "Jumanji: The Next Level" in Los Angeles.

Der Regisseur Jake Kasdan und Dwayne Johnson drehen einen neuen Film. Der Hollywood-Star könnte zum Weihnachtsmann werden.

Dwayne "The Rock" Johnson (49) und Jake Kasdan (47) machen erneut gemeinsame Sache. Diesmal könnte es ein Weihnachtsabenteuer werden, wie man es bisher noch nicht gesehen hat. Zusammen werden der Hollywood-Star und der Regisseur an dem Film "Red One" für Amazon arbeiten, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

Während Kasdan Regie führen soll, wird Johnson eine der Rollen in dem Film übernehmen. Das Branchenmagazin spekuliert, dass der muskelbepackte Schauspieler womöglich den Weihnachtsmann verkörpern könnte. Beide werden demnach auch als Produzenten an dem Projekt beteiligt sein.

Erfolg wäre kein Weihnachtswunder

Im Juni wurde bekannt, dass Amazon ein derartiges Projekt mit Johnson plant. Der Film soll voraussichtlich 2022 gedreht und 2023 pünktlich zum Weihnachtsfest veröffentlicht werden. Nähere Details zur Handlung gibt es bisher nicht. Geplant sei zumindest ein Film zwischen Komödie und Action-Abenteuer, rund um den Globus. Die Rede ist von einem "komplett neuen Universum innerhalb des Weihnachts-Genres".

Die erneute Zusammenarbeit von Johnson und Kasdan dürfte besonders auch in finanzieller Hinsicht sehr vielversprechend sein. Der Hollywood-Star und der Regisseur haben bereits "Jumanji: Willkommen im Dschungel" und "Jumanji: The Next Level" miteinander gedreht. Die beiden Filme spielten zusammen weltweit umgerechnet mehr als 1,5 Milliarden Euro ein.