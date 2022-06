Schauspieler Dwayne Johnson beschenkte seine Mutter mit einem neuen Zuhause. Beim ersten Rundgang wurde die 73-Jährige ganz emotional.

Dwayne "The Rock" Johnson (50) hatte eine schöne Überraschung für seine Mutter Ata Johnson (73)! Der Schauspieler beschenkte die 73-Jährige mit einem neuen Haus. Auf seinem Instagram-Account teilte er Videos, in denen die erste Reaktion seiner Mutter auf die verschiedenen neuen Zimmer zu sehen ist. In den kurzen Clips ist Ata Johnson zu Tränen gerührt. "Als ich ein kleiner Junge war, hasste ich es, wenn meine Mutter weinte - heutzutage nehme ich ihre Freudentränen gerne an", schrieb der ehemalige Wrestler unter eines der Videos.

Zum Weinen brachte Ata Johnson das "Familienzimmer", geschmückt mit alten Ukulelen und seltenen Bildern ihrer Vorfahren. "Es war mir möglich, Bilder unserer Vorfahren auszugraben, die sie nicht gesehen hat, seit sie ein kleines Kind in Samoa war", erklärte "The Rock" unter einem der Videos. "Sie vermisst ihre Mutter und ihren Vater. Ich vermisse sie auch", fügte er dem hinzu. Zudem bedankte er sich bei Gott, der ihn mit "einem kleinen bisschen Arbeitsmoral gesegnet" habe. So sei es ihm möglich gewesen, seiner Mutter diesen Traum zu erfüllen.

Dieses Haus soll Ata Johnsons "letztes Zuhause" sein

"Ich war glücklich genug, ihr über die Jahre hinweg ein paar Häuser kaufen zu können. Aber dieses hier ist besonders, weil sie mir in den letzten Jahren immer und immer wieder gesagt hat: 'Nach einem Leben des Reisens möchte ich, dass dieses Zuhause mein letztes ist. Das ist mein Traum", offenbarte der 50-Jährige.