2022 floppte die Superhelden-Verfilmung "Black Adam" an den Kinokassen. Dwayne Johnson gibt die Schuld dafür den neuen Studio-Bossen.

Nach der Ankündigung der US-Filmgesellschaft Warner Bros. im Jahr 2017, dass Action-Star Dwayne Johnson (51) die Hauptrolle in einer Verfilmung der Superhelden-Figur "Black Adam" aus dem Kosmos von DC Comics übernehmen werde, waren die Erwartungen groß. Als der Film 2022 schließlich tatsächlich in den Kinos anlief, blieben die Umsätze jedoch deutlich hinter den Erwartungen der Studio-Bosse zurück. In der Folge wurden die Verträge mit Johnson aufgekündigt und Pläne für eine Fortsetzung eingestampft.

In der Talk-Show "Hart to Heart" des Schauspielers Kevin Hart (44) zeigte "The Rock" sich erneut enttäuscht über diese Entscheidung und erklärte seine Sicht der Dinge auf das Scheitern von "Black Adam". Seiner Ansicht nach habe der Flop vor allem mit dem Führungswechsel bei DC zu tun, die während der laufenden Produktion des Films erfolgte.

"Black Adam" im Strudel neuer Geschäftsführung

In der Show sagte Johnson: "Es gab so viele Veränderungen in der Führung. Jedes Mal, wenn eine Firma dieses Ausmaßes, besonders eine Aktiengesellschaft, solche Änderungen im Management durchführt, hat man Menschen, die kreativ und finanziell Entscheidungen treffen, mit denen man selbst nicht einverstanden ist." Das Projekt sei "in den Strudel" dieser neuen Führung geraten, zudem habe man das Projekt aufgrund von Verzögerungen im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie "ein wenig heruntergefahren".

"The Rock" nimmt es sportlich

Trotz seiner Kritik betonte der ehemalige Profi-Wrestler, dass er die Entscheidung des Konzerns sportlich nehme: "Es ist so, als ob ein neuer Eigentümer ein NFL-Team kauft und sagt: 'Na gut. Nicht mein Cheftrainer. Nicht mein Quarterback. Es spielt keine Rolle, wie oft wir den Super Bowl gewonnen haben. Es spielt keine Rolle, wie viele Ringe wir haben. Ich nehme jemand anderen.'"