Dwayne Johnson: Der Schauspieler verschenkt ein Auto

Dwayne "The Rock" Johnson (47, "Fast & Furious: Hobbs & Shaw") hat zu Weihnachten weder Kosten noch Mühen gescheut. Am Mittwochmorgen überraschte er seine Schwägerin mit einem besonderen Geschenk: einem nagelneuen Auto. Auf Instagram postete der Schauspieler ein Video von der Aktion und kommentierte es mit liebevollen Worten: "Frohe Weihnachten an meine Schwägerin Aja Elan Hashian dafür, dass sie einfach der liebevollste, hilfsbereiteste und coolste Mensch ist, den wir uns je wünschen könnten."

Im Video ist zu sehen, wie der 47-Jährige zusammen mit Aja lächelnd aus dem Haus geht - gefolgt von der ganzen Familie - und sie zum Parkplatz führt. Dort wartet ein weißer SUV mit einer großen, roten Schleife auf sie. "Du bist die beste Schwägerin, wir lieben dich so sehr", sagt Johnson und nimmt seine sichtlich gerührte Schwägerin in dem Arm. "Diese Weihnachtsüberraschung fühlt sich gut an", schreibt er weiter im Kommentar. Im Netz wird der Schauspieler für die großzügige Aktion gefeiert: "Das ist so großartig" oder "Du bist der Beste", ist unter dem Post zu lesen.