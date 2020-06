Ed Sheeran: Der Sänger hat an neuen Songs mitgeschrieben

Ed Sheeran (29, "I Don't Care") kündigte 2019 an, nach seiner erfolgreichen "Divide"-Tournee eine längere Pause vom Musikgeschäft einlegen zu wollen. Trotzdem könnten womöglich schon bald neue Songs erscheinen, an denen der Brite mitgearbeitet hat. Zusammen mit dem südafrikanischen Sänger Jeremy Loops (36) habe Sheeran an mehreren Liedern gesessen, wie Loops laut der "Sun" erklärt hat.

"Ich kam früh morgens an und wir arbeiteten den ganzen Tag an ein paar verschiedenen Songs. Er ist bekannt dafür, dass er sehr schnell schreibt", erzählt Loops. Genaue Details zu dem gemeinsamen Projekt verriet der Südafrikaner allerdings nicht. Ed Sheeran hat sich bislang ebenfalls noch nicht dazu geäußert.

Ed Sheeran kündigte im Dezember eine Pause an

Ed Sheeran kündigte im Dezember 2019 seine Pause via Instagram an. "Es ist Zeit, mal wieder auszugehen und mehr von der Welt zu sehen", schrieb er damals unter anderem. Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger eine Schaffenspause einlegt. Bereits 2015 verschwand er für rund ein Jahr von der Bildfläche und feierte später ein Comeback mit den Singles "Castle On the Hill" und "Shape Of You".