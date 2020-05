Ed Sheeran: Der Superstar unterrichtet Schulkinder

Große Überraschung für die Grundschüler der Ecclesbourne Primary School in London: Kein Geringerer als der britische Superstar Ed Sheeran (29, "x") tauchte bei ihnen in einer Video-Konferenz auf und beantwortete ihre Fragen. Dabei zeigte er den Schülern auch, wie man seinen Hit "Perfect" auf der Gitarre spielt. Zu verdanken haben das die Kinder, die aufgrund der Corona-Krise via Homeschooling unterrichtet werden, der Freundschaft zwischen Sheeran und Timothy Spoerer, dem musikalischen Leiter der Grundschule.

"Ich liebte es, Musik zu machen"

Ed Sheeran erzählte den Kindern unter anderem von seiner offenbar nur mäßig erfolgreichen Schulzeit. "Im Grunde war ich in der Schule nicht sehr gut. Lange Zeit dachte ich sogar, ich sei ein Idiot. Ich konnte weder Mathe, Naturwissenschaften noch Englisch. Dabei sagte man mir immer, um im Leben erfolgreich zu sein, müsse man diese Dinge können", zitiert "The Sun" aus dem Videocall.

Nur wenn es um Musik ging, war alles anders: "Ich liebte es, Musik zu machen. Das machte mich am glücklichsten. Mein Vater sagte immer zu mir: 'Wenn du Musiker werden willst, dann arbeite wirklich hart daran'", erinnert sich Ed Sheeran. Er habe schließlich beschlossen, Berufsmusiker zu werden - und hart gearbeitet. Anfangs habe er "mein Einkommen und meine Rechnungen durch das Spielen von Covers auf Hochzeiten erzielt", gibt der erfolgreiche Star zu.

Ein Jahr Pause

Im Gespräch mit den Schulkindern bestätigte er außerdem erneut, was er bereits im Dezember 2019 via Instagram angekündigt hatte: Es wird in nächster Zeit keine neue Musik von ihm geben. "Ich brauche ein Jahr Pause, um nichts zu tun. Um wieder ein normales Leben zu führen", sagte der mit Cherry Seaborn (28) verheiratete Künstler.