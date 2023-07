Ungleiches Duo: Ed Sheeran holte bei einem Auftritt in Detroit Rapper Eminem auf die Bühne.

Überraschung bei Ed Sheerans (32) Auftritt in Detroit: Der britische Singer-Songwriter holte US-Rapper Eminem (50) in dessen Heimatstadt auf die Bühne. Sheeran postete auf Instagram ein Beweisvideo des Auftritts. "Detroit. Was für ein Moment", schrieb der Brite dazu.

Das Publikum war ahnungslos. Ed Sheeran kündigt zunächst an, ein Cover eines Eminem-Songs zu spielen. Dann stimmt er "Lose Yourself" an, den Oscar-gekrönten Song aus dem Eminem-Biopic "8 Mile". Nach der ersten Strophe stürmt der Rapper auf die Bühne und stimmt ein. Die Zuschauer rasten aus.

Bei einem Song bleibt es nicht. Im Anschluss spielen die beiden "Stan" von Eminems 2000er-Album "The Marshall Mathers". Ed Sheeran singt dabei den Refrain, der im Original aus einem Sample aus einem Song von Dido (51) besteht.

"Detroit, ich habe dich vermisst", ruft Eminem auf der Bühne. Der Rapper ist hier unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, aktuell soll er in einem wohlhabenden Vorort der Motorstadt wohnen.

Ungewönliches Duo: Eminem und Ed Sheeran

Eminem, der (ehemalige) Skandalrapper und der gutmütige Singer-Songwriter Ed Sheeran: Zwei Künstler, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Zumindest auf dem Papier. Doch tatsächlich arbeiteten der Brite und der US-Amerikaner schon mehrfach zusammen. Ed Sheeran tauchte auf zwei Songs von Eminem auf: "River" von 2017 und "Those Kinda Nights" (2020).

Eminem revanchierte sich 2019, gemeinsam mit 50 Cent (48) rappte er auf Ed Sheerans "Remember The Name". Auch live ist das ungleiche Duo bereits zusammen aufgetreten. Bei Eminems Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame 2022 kam Ed Sheeran für "Stan" auf die Bühne.