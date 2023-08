Kommt im Herbst sein nächstes Album? Ed Sheeran hat bei einem Konzert drei neue Songs gespielt und einmal mehr auf den Herbst verwiesen.

Sein letztes Album "-" ("Subtract") ist gerade mal vor drei Monaten erschienen - nun deutet Ed Sheeran (32) seine nächste Veröffentlichung an. Wie unter anderem "Daily Mail" berichtet, spielte der Superstar bei einem Konzert in Minneapolis am Samstag drei neue Songs. Mit den neuen Liedern war es aber nicht getan. Sheeran spielte kryptisch auf eine unmittelbar bevorstehende Platte an.

Die Songs seien eine "gute Playlist für den Herbst", sagte Sheeran mitten im Hochsommer zum Publikum. "Der Herbst kommt bald, wir sehen uns bald", fügte der Sänger hinzu.

"Der Herbst kommt" - und ein neues Album von Ed Sheeran?

Die Ansage in Minneapolis war nicht Ed Sheerans erste Anspielung auf den Herbst. In einem Video, das er auf Instagram veröffentlicht hat, hält der Songwriter eine Lego-Version seiner selbst in die Kamera. Das Männchen trägt ein Shirt mit der Aufschrift "Autumn is coming". "Der Herbst kommt" also.

Vor dem Konzert hatte der Star Kunden eines Lego-Stores in Minneapolis überrascht. Er half als Kassierer aus und spielte natürlich seinen Song "Lego House" von 2011.

Damit seine Follower den Hinweis auch wirklich verstehen, steht der Satz "Autumn is coming" auch unübersehbar als Caption in Sheerans Instagram-Auftritt. Das Profilbild zeigt ebenfalls ein herbstliches Motiv: eine Eichel.

Ed Sheerans letzte LP "-" erschien erst am 5. Mai 2023. Es handelt sich um den Abschluss seiner nach mathematischen Zeichen benannten Album-Reihe.