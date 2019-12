Ed Sheeran: Neues Musikvideo enthüllt den Monat seiner Hochzeit

Sänger Ed Sheeran (28, "Beautiful People") bringt Licht ins Dunkel. Seit Langem wird gerätselt, wann er und Cherry Seaborn (27) geheiratet haben. Das Musikvideo zur neuen Single "Put It All On Me" mit Ella Mai (25, "Trip") liefert nun die Antwort.

Süße Szenen im Video

In einer kurzen Sequenz in "Put It All On Me" zeigen sich der Musiker und seine Frau ganz privat, beim Herumalbern in der Küche und ganz verkuschelt auf der Couch. Zu den Szenen wird ein Text eingeblendet, der ihre Liebesgeschichte erzählt. Das Paar sei schon zu Schulzeiten unsterblich ineinander verliebt gewesen, ist dort zu lesen. Dann verloren sie sich aus den Augen. Vor einigen Jahren seien sie wieder zusammengekommen und es hätten "die Funken gesprüht". Der letzte Satz offenbart: "Sie heirateten im Januar 2019."

Das Lied "Put It All On Me" handelt von einem Paar, das sich die ewige Liebe schwört und einander verspricht, immer füreinander da zu sein. Im Musikvideo werden neben Ed Sheeran und seiner Cherry viele weitere Paare und deren weltweite Liebesgeschichten erzählt. Auf Instagram schreibt Sheeran, dass das Video nun das letzte zu seinem aktuellen Album "No.6 Collaborations Project" ist.