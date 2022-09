Nach seinem Konzert im Deutsche Bank Park, überraschte Ed Sheeran die Besucher des Frankfurter Oktoberfests mit einer Zugabe.

61.0000 Menschen haben am Samstagabend Superstar Ed Sheeran (31) im Frankfurter Deutsche Bank Park gefeiert. Während die meisten Konzertbesucher sich nach dem Auftritt ihres Idols wohl auf den Heimweg machten, feierte der Musiker eine ganz besondere Aftershow-Party: auf dem Frankfurter Oktoberfest. Denn das Festzelt steht praktischerweise auf dem Konzertgelände.

Der Sänger überraschte dort im Festzelt die Oktoberfest-Besucher, packte seine Gitarre aus und gab kurzerhand auch eigene Songs zum Besten. In einem Clip, den der offizielle Instagram-Account des Frankfurter Oktoberfests veröffentlichte, hört man den Musiker seinen emotionalen Hit "Perfect" singen.

Ed Sheeran mit Biermaß und Lederhose

Zum Frankfurter Oktoberfest erschien Ed Sheeran passend gekleidet: In Lederhose mit Hosenträgern und einem Filzhut stand er am Mikrofon, auch die Biermaß in der Hand durfte nicht fehlen, wie in einer Instagram-Story zu sehen ist. "Wenn ihr ein Getränk in der Hand habt, bitte trinkt es jetzt aus", ist er in einer weiteren Story zu hören. Daraufhin nimmt er selbst einen Schluck von seinem Bier.

Ed Sheeran begeisterte die Festzeltbesucher nicht nur mit seinen eigenen Songs. Auch "Everybody" von den Backstreet Boys und "Uptown Funk" von Bruno Mars (36) waren zu hören, wie weitere Instagram-Stories beweisen.