Eddie Murphy: Er bekommt einen "Lifetime Achievement Award"

Der langjährige Komiker und Schauspieler Eddie Murphy (58, "Der Prinz aus Zamunda") wird Mitte Januar bei den mittlerweile 25. Critics' Choice Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Critics Choice Association (CCA) hat bekanntgegeben, dass Murphy den "Lifetime Achievement Award" erhalten soll.

In der Begründung heißt es unter anderem: "Eddie Murphy ist der kommerziell erfolgreichste afroamerikanische Schauspieler in der Geschichte des Filmbusiness." Er gehöre zu den fünf größten Kassenmagneten überhaupt. Seit Anfang der 1980er Jahre ist Murphy unter anderem in Hits wie der "Beverly Hills Cop"-Reihe zu sehen. Zuletzt machte er mit der Netflix-Produktion "Dolemite Is My Name" auf sich aufmerksam.