Eddie Murphy hat allen Grund zum Strahlen: Der Schauspieler hat seine älteste Tochter Bria zum Traualtar geführt.

Eddie Murphy (61) hat seine älteste Tochter zum Traualtar geführt. Wie unter anderem "Entertainment Tonight" berichtet, hat Bria Murphy (32) ihrem Verlobten Michael Xavier (36) am Wochenende das Jawort gegeben. Die private Zeremonie fand demnach in Beverly Hills mit rund 250 Gästen statt.

In einer Instagram-Story gewährt Bria Murphy Einblicke in ihre Traumhochzeit. Zu sehen ist nicht nur, wie Eddie Murphy seine Tochter am Arm führt, sondern auch, wie er mit ihr zu den Klängen von Stevie Wonders (72) "Isn't She Lovely" tanzt. Natürlich hielt der Komiker auch eine Rede. "Ich bin einfach sehr, sehr stolz. Und sehr, sehr glücklich", so der Brautvater. "Es ist sehr, sehr schön, euch alle zu sehen, und ich wünsche Bria und Michael nichts als Liebe und Glück."

Das macht Eddie Murphys Tochter beruflich

Bria Murphy ist wie ihr berühmter Vater als Schauspielerin tätig. Nebenbei ist sie auch als Malerin aktiv und gehört zu den Gründerinnen einer Kunstgalerie. Für Eddie Murphys Film "Der Kindergarten Daddy" von 2003 gestaltete sie die im Hintergrund zu sehenden Kinderbilder.

Auch ihr frisch angetrauter Ehemann ist Schauspieler. Michael Xavier war in diversen TV-Filmen zu sehen und hatte kleine Parts in Kinofilmen, wie etwa in "Shazam!" (2019).

Eddie Murphy hat neben Bria noch neun weitere Kinder aus unterschiedlichen Beziehungen. Das älteste Kind ist Sohn Eric (33), das jüngste der 2018 geborene Max Charles.