Der Ukraine-Krieg jährt sich am 24. Februar zum ersten Mal. Viele TV-Sender zeigen Spezialsendungen - ein Überblick.

Am 24. Februar jährt sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zum ersten Mal. Viele TV-Sender zeigen Spezialsendungen. Im ZDF etwa wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei "maybrit illner" im Rahmen des ZDF-Programmschwerpunkts "1 Jahr Ukraine-Krieg" Rede und Antwort stehen. Der Talk wird am 23. Februar gegen 17 Uhr aufgezeichnet und per Livestream übertragen. Um 22:15 Uhr ist die Sendung im linearen ZDF-Programm zu sehen.

Das plant das ZDF zu "1 Jahr Ukraine-Krieg"

Neben der "maybrit illner"-Ausgabe mit dem Bundeskanzler stehen noch folgende Sendungen im ZDF-Programmschwerpunkt "1 Jahr Ukraine-Krieg" an.

22. Februar, 22:15 Uhr: "ZDFzoom: Auf der Spur eines Kriegsverbrechens"

23. Februar, 1 Uhr: "auslandsjournal: Zeitenwende global - Russlands Angriff auf die Freiheit"

23. Februar, 21:45 Uhr: Besondere Schwerpunktsendung "heute journal"

24. Februar, 8:30 Uhr: Geflüchtete Ukrainer im "ZDF-Morgenmagazin"

24, Februar, 9:03 Uhr: "Volle Kanne - Service täglich" mit ZDF-Reporter Timm Kröger (52)



Das ZDF überträgt zudem am 24. Februar 2023 ab 10:30 Uhr live aus dem Schloss Bellevue die "zentrale Veranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine". Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) eröffnet die Veranstaltung mit einer Rede, anschließend ist ein Grußwort des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) vorgesehen.

"Stimmen aus dem Krieg - Ukraine 2022" (Das Erste)

Bei "Stimmen aus dem Krieg - Ukraine 2022" wird am 24. Februar um 23:05 Uhr im Ersten die weibliche Perspektive beleuchtet. In dem Film erzählen ukrainische Frauen, was sie erleben und erleiden. Ein Jahr lang ist das Filmteam durch die Ukraine und in andere Länder Europas gereist und hat ukrainische Frauen gebeten, ihre Geschichten zu erzählen - in einer extra für den Film konzipierten, aus Holz gebauten Videobox.

"RTL Aktuell Spezial" live aus Kiew

Am Abend vor dem Jahrestag sendet RTL am 23. Februar um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" mit dem Titel "Ukraine Krieg: Ein Jahr, das die Welt verändert hat". Anchorman Maik Meuser (47) meldet sich mit der halbstündigen Sondersendung live aus Kiew und blickt gemeinsam mit Reportern und Experten auf das vergangene Jahr zurück, spricht mit Menschen vor Ort und informiert über die aktuellen Entwicklungen.

"Sat.1 Ukraine Spezial - 1 Jahr Krieg in der Ukraine"

Auch Sat.1 widmet der Auseinandersetzung mit "Sat.1 Ukraine Spezial - 1 Jahr Krieg in der Ukraine" am 24. Februar um 20:10 Uhr eine 20-minütige Sondersendung. Darin wird über die aktuelle Situation im Kriegsgebiet informiert, die Folgen für die Menschen und die weltweiten Auswirkungen des Krieges. Nachrichten-Korrespondenten berichten unter anderem aus Kiew, Washington und Berlin.

"Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Wer hilft noch?" (MDR)

"Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Wer hilft noch?" läuft unter anderem am 22. Februar um 20:45 Uhr im MDR. Die Dokumentation beschäftigt sich damit, wie sich die Hilfsbereitschaft der Deutschen seit Kriegsbeginn gewandelt hat und begleitet Menschen, die direkt in der Ukraine Hilfe organisieren.

Am 24. Februar sendet der MDR zudem "Die Ukraine und wir - ein Jahr Krieg in Europa" um 19:50 Uhr. Darin blicken MDR-Reporter auf die Entwicklungen zurück und ziehen in Gesprächen, Analysen und Reportagen eine erste Bilanz.

"NDR Info extra: Der Ukraine-Krieg und der Norden"

Am 22. Februar läuft um 22 Uhr "NDR Info extra: Der Ukraine-Krieg und der Norden". Darin werden die Auswirkungen der Invasion auf Menschen in und aus Norddeutschland thematisiert sowie die Flüchtlingssituation. Zudem werden die wirtschaftlichen Folgen und das Ende von Nord Stream 2 in Lubmin rekapituliert.

"Das Duell: Selenskyj gegen Putin" (WDR)

Um 22:25 Uhr läuft am 22. Februar "Das Duell: Selenskyj gegen Putin" im WDR. Darin werden der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der russische Präsident Wladimir Putin (70) genauer unter die Lupe genommen. Die Dokumentation untersucht, wie die beiden Männer den Verlauf des ersten Kriegsjahres prägten und wie ihre Charaktere und Entscheidungen Sieg oder Niederlage beeinflussen.

"auslandsjournal - die doku: Leben im Krieg" (3sat)

Am 23. Februar beschäftigt sich "auslandsjournal - die doku: Leben im Krieg" bei 3sat mit dem Thema, wie der Angriff die Ukraine verändert. Zwei Reporterinnen schildern Schicksale von Menschen, die sie über zwölf Monate lang begleitet haben. Mit ihren Geschichten geben sie dem Leid ein Gesicht: Menschen, die Angehörige verlieren, Frauen, die ihre Männer an die Front verabschieden, Familien, die alles aufgeben, in U-Bahn-Schächten ausharren oder ihre Heimat ganz verlassen haben.

"Tracks East - Kinder im Krieg" (arte)

Die Dokumentation "Tracks East" beschäftigt sich am 24. Februar um 22:45 Uhr auf arte mit dem Schicksal der Kinder im Ukraine-Krieg. Ein zehnjähriger Junge liest darin aus seinem Tagebuch vor, wie er die Zerstörung seiner Heimat Mariupol erlebte. In Cherson berichtet der Leiter eines Waisenhauses von den russischen Verschleppungen: Mindestens 12.000 ukrainische Kinder wurden laut ukrainischen Quellen nach Russland entführt.

"Der Ukraine-Krieg - Eine Nation leistet Widerstand" (n-tv)

Bereits seit Montag widmet sich auch n-tv in mehreren Dokumentationen, Gesprächsrunden sowie Live-Schalten dem Jahrestag. Die News-Reportage "Ein Jahr Krieg in der Ukraine" beleuchtet die Schicksale, Hoffnungen und Ängste von Ukrainern, die Reporterin Nadja Kriewald seit Kriegsbeginn vor Ort begleitet hat. Die Sendung wird am 23. Februar um 22:05 Uhr ausgestrahlt. Am 24. Februar sendet Kriewald ab 12:30 Uhr ebenfalls als "Anchor on Location" in den n-tv News Spezials live aus der ukrainischen Hauptstadt.

Der Nachrichtensender zeigt zudem am 24. Februar um 20:15 Uhr "Der Ukraine-Krieg - Eine Nation leistet Widerstand". Darin wird beleuchtet, wie die Ukraine es zu Kriegsbeginn schaffte, den russischen Vormarsch aufzuhalten. Die Dokumentation zeichnet die Ereignisse nach und lässt unter anderem ukrainische Soldaten zu Wort kommen.