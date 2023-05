Wie stehen die Chancen für Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest? Kommentator Peter Urban gibt seinen Tipp ab.

Am Samstag (13. Mai) findet das Finale des Eurovision Song Contests statt. Für Deutschland geht die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost mit dem Titel "Blood & Glitter" an den Start. Ob der Beitrag das Zeug zum Sieg hat, wollte die Zeitschrift "Gala" von Peter Urban (75) wissen. Der ESC-Experte sieht Potential in dem Song, hält aber einen achten Schlussrang für realistisch.

Ob mit oder ohne deutscher Spitzenplatzierung, Urban wird der 67. Eurovision Song Contest in besonderer Erinnerung bleiben: Nach 25 Jahren als Kommentator begleitet er den Musikwettbewerb am 13. Mai zum letzten Mal. Seinen Abschied werde er "mit weinendem Herzen und einem (hoffentlich guten) Glas Weißwein" feiern, verrät er im Gespräch mit der Zeitschrift.

NDR ehrt Peter Urban mit Porträt

Bevor es soweit ist, wird Peter Urban am 12. Mai (20:15 Uhr) vom NDR Fernsehen mit dem Porträt "Lena, Stefan Raab und Co. - Peter Urbans 25 legendäre ESC Jahre" geehrt. Darin erinnert sich der 74-Jährige laut Medienmitteilung "an seine größten und bewegendsten ESC-Momente - und daran, wie er diese Augenblicke, die vielfach im kollektiven Gedächtnis der Deutschen Eingang gefunden haben, damals erlebt hat und heute sieht".

Das Finale des Eurovision Song Contests 2023 steigt am Samstag, 13. Mai. Das Erste, ONE und eurovision.de zeigen ab 20:15 Uhr "ESC - Der Countdown" mit Barbara Schöneberger (49). Um 21 Uhr folgt die Live-Übertragung des Musik-Events aus Liverpool. Die anschließende "Aftershow" rundet den Abend ab.