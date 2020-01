Elena Miras: Sie will im Dschungelcamp ihr wahres Ich zeigen

Harmonie ist angenehm, wohltuend und entspannend. Harmonie ist vor allem aber eins: schlecht für die Quoten. Ob RTL deshalb für die 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab dem 10. Januar) Elena Miras (27) verpflichtet hat? Die ist spätestens seit ihrer Teilnahme am Trash-Olymp "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" für ihre extrem aufbrausende Art bekannt, berüchtigt und gefürchtet. Hat das 27-jährige Reality-TV-Sternchen also die eingebaute Eskalations-Garantie mit im Gepäck? Im Interview mit RTL will sie das zumindest nicht gänzlich ausschließen.

Ihrem Naturell will sie in Australien treu bleiben: "Ich muss nicht mit jedem zurechtkommen und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Wenn mich jemand dumm anmacht, dann mache ich ihn auch an. Das wird natürlich auch im Dschungel beibehalten." Und weil sie eigener Aussage nach "schnell von null auf hundert" ist, scheinen Konflikte im Dschungelcamp 2020 unausweichlich zu sein. "Ich bin so, wie ich bin. Ich raste aus und das bin einfach ich." Die schadenfrohen Zuschauer wird es freuen...

Alles nur ein Missverständnis?

Gleichwohl beteuert Miras aber, dass ihre kurze Zündschnur nicht im Mittelpunkt ihres Australien-Abenteuers stehen soll. Vielmehr wolle sie sich selbst, den Zuschauern und den Mitstreitern beweisen, dass sie eine Kämpfernatur ist - "die alles durchzieht, obwohl sie sich ekelt. Die Sachen macht, die sie eigentlich nicht machen würde."

Dass sie polarisieren wird ist Miras jedenfalls glasklar. Dennoch hofft sie im Vorfeld der Show, den einen oder anderen vor dem Fernseher überraschen zu können - sofern es die Leute auch zulassen: "Entweder man liebt mich oder man hasst mich. Ich hoffe, dass die Menschen mir eine Chance geben, mich kennenzulernen."

Die 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gibt es nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern auch bei TVNOW.