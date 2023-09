Schauspielerin Elena Uhlig und ihr Partner Fritz Karl wollen nach 17 Jahren Beziehung heiraten. So romantisch hielt er um ihre Hand an.

Über diese Hochzeitspläne waren alle überrascht: Schauspielerin Elena Uhlig (48) und ihr langjähriger Partner Fritz Karl (55) wollen noch vor Weihnachten heiraten. Im Skiurlaub stellte der Schauspieler die Frage aller Fragen.

"Ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, in meinem Leben überhaupt noch mal zu heiraten", verrät Uhlig im Interview mit dem Magazin "Bunte". Hochzeit sei nie ein Thema gewesen. Die 48-Jährige und der Österreicher Fritz Karl sind seit 17 Jahren ein Paar, haben zwei Söhne und zwei Töchter. "Wenn man vier Kinder zusammen hat, ist man ja eh eine Einheit", so Uhlig.

Den Antrag gab es demnach im Februar. Das Paar sei zusammen mit seinen vier Kindern übers Wochenende in die Berge zum Skifahren gefahren. Nach dem Essen im Hotel-Restaurant habe Karl alle gebeten, noch sitzen zu bleiben, da er etwas mitzuteilen habe. "Ich habe sofort Panik bekommen", erinnert sich Uhlig. Ihr Partner habe dann eine Ringschachtel aus seiner Hosentasche gekramt, sie in die Mitte des Tisches gestellt und gesagt: "Meine Frau bist du ja schon lange, aber willst du mich auch heiraten?"

"Ich habe am ganzen Körper gezittert"

"Das war so schön, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Mir sind sofort die Tränen gekommen, und ich habe am ganzen Körper gezittert. Darauf wäre ich nie gekommen", fasst die Schauspielerin diesen besonderen Moment zusammen. Dass die gemeinsamen Kinder Zeuge wurden - "eine schönere Idee gibt es gar nicht", so die Schauspielerin weiter. "Ich könnte glatt wieder losheulen, so sehr rührt mich das."

Beim Oktoberfest feierte die 48-Jährige bereits ihren Junggesellinnenabschied. Mit dabei waren 27 gute Freundinnen, darunter Model und Influencerin Monica Meier-Ivancan (46).