"Der Herr der Ringe"-Star Elijah Wood ist bald als Amateurdetektiv in der zweiten Staffel der Thrillerserie "Yellowjackets" zu sehen.

Elijah Wood (41) ist der jüngste Neuzugang der zweiten Staffel von "Yellowjackets". Darüber berichtete das Branchenmagazin "Variety". Der Hollywood-Star soll in dem Drama eine Gastrolle übernehmen.

In der Serie wird er einen engagierten Amateurdetektiv namens Walter spielen. Dieser fordert Misty (Christina Ricci, 42) heraus. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Simone Kessell (46) als erwachsene Lottie auftreten wird. Lauren Ambrose spielt die erwachsene Van. Courtney Eaton (26) und Liv Hewson (26), die die Teenager-Versionen von Lottie und Van spielten, wurden für die zweite Staffel in die Stammbesetzung befördert.

Erste Staffel von "Yellowjackets" war ein großer Erfolg

In der Thrillerserie landet eine Mädchen-Mannschaft aus der Highschool plötzlich in der Wildnis. Dort kämpfen sie ums Überleben und gegeneinander. Auch nach 25 Jahren ist das, was in der Wildnis begann, noch nicht vorbei. Die erste Staffel wurde für sieben Emmy Awards nominiert, darunter als beste Dramaserie, beste Schauspielerin für Melanie Lynskey (45) und beste Nebendarstellerin für Ricci. In Deutschland läuft die Serie auf Sky.

Er spielte Frodo

Wood ist vor allem durch seine Hauptrolle als Frodo Beutlin in der "Herr der Ringe"-Filmtrilogie (2001-2003) bekannt. 2012 übernahm er eine Gastrolle in "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise". Zudem war er in Filmen wie "Sin City", "Faculty - Trau keinem Lehrer", "Hooligans" und "Vergiss mein nicht!" zusehen.