Elisabeth von Belgien zeigt sich elegant in einem leuchtend roten Kleid. Zusammen mit ihrer Familie beging sie den Nationalfeiertag.

Prinzessin Elisabeth (20) von Belgien beweist ihren Sinn für Mode. Zusammen mit ihrer Familie zeigte sich die Kronprinzessin am heutigen Donnerstag (21. Juli) bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Die 20-Jährige, die an der Universität Oxford Geschichte und Politik studiert, präsentierte zu dem Anlass ein leuchtend rotes Midikleid mit Cut-outs und einen passenden Haarreif. Elisabeth ist auf den Bildern entspannt lächelnd zu sehen, wie sie Arm in Arm mit ihrem Bruder, Prinz Emmanuel (16), zum Gottesdienst erschien.

Ihre Eltern, Königin Mathilde (49) und König Philippe (62), sowie Elisabeth und Emmanuels Geschwister Prinz Gabriel (18) und Prinzessin Eléonore (14) waren ebenfalls in der Kathedrale in Brüssel dabei. Auch Mathilde kleidete sich farbenfroh, sie trug ein Seidenkleid in Ocker und einen breitkrempigen Hut. Ihre jüngste Tochter präsentierte ein Kleid in einem strahlenden Blau. König Philippe kam in Uniform, seine Söhne im Anzug.

Seit einem Jahr in Oxford

Elisabeth von Belgien besuchte bereits ab 2018 eine internationale Schule in Wales und ab 2020 ein Jahr lang die Königliche Militärakademie in Belgien, womit sie eine Tradition der Thronfolger fortführte. Seit Oktober 2021 studiert sie am Lincoln College der Universität Oxford.