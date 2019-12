Elizabeth Hurley: Sohn Damian sieht ihr zum Verwechseln ähnlich

"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", heißt es im Volksmund. Davon kann Model und Schauspieler Damian Hurley (17) ein Lied singen. Er ist der Sohn der britischen Schauspielerin Elizabeth "Liz" Hurley (54, "The Royals") und dem amerikanischen Geschäftsmann Steve Bing (54). Und er sieht seiner berühmten Mutter zum Verwechseln ähnlich, wie ein neues Foto auf seinem Instagram-Account zeigt.

Das Mutter-Sohn-Duo hat Weihnachten zusammen verbracht, wie aus dem Kommentar hervorgeht, und währenddessen auch für ein gemeinsames Selfie posiert. Beide tragen darauf schwarze Mützen, ihre jeweils langen braunen Haare fallen offen über ihre Schultern und ihre blauen Augenpaare blicken direkt in die Kamera. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, was auch in den Kommentaren für Staunen sorgt. "Wow, du bist das Double deiner Mutter", schreibt etwa ein Fan.