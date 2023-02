In einer romantischen Zeremonie haben sich Talk­mas­te­rin Ellen DeGeneres und ihre Ehefrau Portia de Rossi erneut das Jawort gegeben.

Die Schauspielerin Portia de Rossi (50) und ihre Ehefrau, die bekannte Talk­mas­te­rin Ellen DeGeneres (65), haben ihr Ehegelübde erneuert. De Rossi überraschte ihr Lebenspartnerin während der Feierlichkeiten zu ihrem eigenen 50. Geburtstag am zurückliegenden 31. Januar mit dem Wunsch, sich erneut das Jawort zu geben. In einem von dem YouTube-Kanal "TheEllenShow" geteilten Video ist zu sehen, wie de Rossi in ihrem originalen Brautkleid von der Hochzeit des Paares im Jahr 2008 an Ehefrau DeGeneres herantritt, die sichtlich überwältigt ist. Dazu spielt die Musikerin Brandi Carlile (41), einer der Party-Gäste, live einen gefühlvollen Song auf der Akustikgitarre.

Portia de Rossi: "Ich werde dich immer lieben"

Wie im romantischen Clip zu sehen, steht unvermittelt Kris Jenner (67) neben dem Paar, um die Erneuerung des Ehegelübdes zu vollziehen. Sie ist eine jahrelange gute Freundin von DeGeneres und de Rossi, und daneben die Mutter der Superstars Kim Kardashian (42) und Kendall Jenner (27). De Rossi versichert ihrer Ehefrau, dass sie während der für sie überraschenden Zeremonie nichts sagen müsse. Sie selbst erklärt, dass sie ihre Partnerin daran erinnern wolle, dass sie das Bedeutendste in ihrer Welt sei. Dies, so de Rossi, würde ihren runden Geburtstag "wirklich besonders" machen.

"Ich werde dich immer lieben. Es ist solch eine Ehre, deine Frau zu sein", erklärt de Rossi abschließend, bevor sich das Paar unter dem tosenden Beifall der anwesenden Gäste küsst. DeGeneres und de Rossi hatten im August 2008 den Bund der Ehe geschlossen. Im Jahr 2010 änderte die Schauspielerin ihren Namen offiziell in Portia Lee James DeGeneres.