Der Tesla-Boss hat den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Das gab Elon Musk selbst nach dem monatelangen Hickhack per Tweet bekannt.

Das schier endlose Hin und Her ist vorbei: Tesla-Boss Elon Musk (51) ist jetzt auch der Chef von Twitter. Die Information gab er selbst auf dem Kurznachrichtendienst am Donnerstagnachmittag bekannt. In einem Post, gerichtet an die Werbekunden des sozialen Netzwerks, schrieb der Multimilliardär: "Ich habe Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Platz zu haben, an dem ein breites Spektrum von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückgreifen zu müssen."

Er habe die Beobachtung gemacht, dass sich soziale Netzwerke in "rechte oder linke Echokammern" aufteilen würden. Dies habe noch mehr Hass verursacht und würde die Gesellschaft weiter spalten. Auf der anderen Seite dürfe Twitter nicht zum "Ort des Grauens" werden, wo alles erlaubt sei. Aber: Die Plattform müsse "für alle warm und einladend" sein. Es ginge ihm bei diesem Kauf nicht darum, sein Vermögen zu vermehren. Er sei sich bewusst, dass ein Scheitern bei diesem Vorhaben eine "reale Möglichkeit" sei.

Die ersten 13 Milliarden US-Dollar sind angeblich schon geflossen

Laut dem "Wall Street Jounal" seien die ersten 13 von insgesamt 46,5 Milliarden US-Doller schon geflossen sein. Bereits im April war sich Musk mit Twitter über eine Übernahme einig, zog sein Angebot jedoch im Juli zurück. Der Grund: Das Unternehmen habe ihm gegenüber Falschangaben bezüglich Fake-Accounts gemacht. Der Kurznachrichtendienst bestand jedoch auf die Einhaltung des Kaufvertrags und strengte einen Gerichtsprozess an. Im Oktober gab Musk dann bekannt, dass er Twitter doch kaufen wolle, wenn das Verfahren gegen ihn beendet würde.