Der Auftritt begeisterte die Fans, die Gaststars weniger. Elton John trat beim Glastonbury Festival letztmals auf britischem Boden auf.

Elton John (76) hat sich spektakulär von englischen Bühnen verabschiedet. Der Sänger trat am Sonntag als Headliner des berühmten Glastonbury Festivals auf. Es war voraussichtlich sein letztes Konzert in seinem Heimatland. Elton Johns großangelegte Abschiedstour endet am 8. Juli 2023 in Stockholm.

Der Superstar betrat stilecht mit goldenem Jackett und roter Sonnenbrille die Hauptbühne des traditionsreichen Festivals. "Es ist vielleicht mein letzter Auftritt in England, in Großbritannien, also will ich gut sein", sagte er zum Publikum. Über 100.000 Menschen sollen Elton Johns Abschied von britischen Bühnen besucht haben. Laut "The Guardian" hatten viele davon bis zu 17 Stunden ausgeharrt, um einen guten Platz in den vorderen Reihen zu ergattern.

"Ein Hammersong nach dem anderen": Elton Johns Performance begeistert

Elton John versprach den Fans, "einen Hit nach dem anderen" zu spielen. Dieses Versprechen hielt er, zumindest laut den begeisterten Reaktionen von Besuchern des zweistündigen Gigs. "Ein 76-jähriger Mann haut am Piano einen Song nach dem anderen raus, den jeder kennt. Eine absolute musikalische Legende", schrieb ein Fan exemplarisch auf Instagram.

"Ein Hammersong nach dem anderen", pflichtete Beverly Knight (50) bei. "Die meisten von uns Künstlern können von so einem Katalog nur träumen. Was für ein Set. Das Erbe, dass uns Elton hinterlässt, ist unermesslich", schrieb die Sängerin ebenfalls bei Instagram.

Gaststars enttäuschen nach großen Spekulationen

Weniger gut kamen bei den Kommentatoren in den sozialen Medien die Gaststars an. Im Vorfeld gab es schließlich Spekulationen, dass Britney Spears (41) mit Elton John auftreten könnte. Schließlich veröffentlichte sie mit ihm letztes Jahr den Song "Hold Me Closer". Auch Dua Lipa (27) wurde in Glastonbury erwartet, doch John sang ihren gemeinsamen Hit "Cold Heart" alleine. Andere große Namen, die vor dem Auftritt kursierten, waren Eminem (50) und Harry Styles.

Doch es kam anders. Die vier vorher angekündigten Gäste entpuppten sich als eine Nummer kleiner. Jacob Lusk (36) und Stephen Sanchez (20) waren die ersten beiden Gaststars. Die beiden US-Sänger waren den meisten Fans unbekannt, wie die Reaktion auf Instagram und Twitter zeigten. Etwas berühmter sind Killers-Sänger Brandon Flowers (42) und die japanische Sängerin Rina Sawayama (32). Letztere veröffentlichte mit Elton John 2021 immerhin den Song "Chosen Family". "Bei der Auswahl meiner Gäste für diese Show wollte ich vor allem neuere Künstler einladen", erklärte John während seines Auftritts.

Berühmte Gäste vor der Bühne als darauf

Hochkarätiger als die Gäste auf der Bühne waren die davor. Lewis Hamilton (38) ließ sich etwa sehen. Der Formel-1-Champion machte Fotos mit Elton Johns Gatten David Furnish (60) und den beiden Söhnen, die dieser mit dem Sänger hat. Paul McCartney (81), der ebenfalls beim Glastonbury Festival spielte, schaute genauso vorbei wie Taron Egerton (33). Der Schauspieler verkörperte Elton John in dem Biopic "Rocketman".