Für fast 200.000 Dollar: Ein Revolver aus der Waffensammlung von Elvis Presley wurde versteigert.

Erinnerungsstücke von Elvis Presley (1935-1977) bleiben begehrt. Bei einer Auktion hat nun ein Bieter fast 200.000 Dollar für einen Revolver aus dem Besitz der Rock 'n' Roll-Legende hingelegt. Laut "tmz.com" waren es 199.750 Dollar, um genau zu sein. Das Auktionshaus rechnete mit einem Erlös von 60.000 Dollar, doch dann sei ein Bieterkrieg ausgebrochen.

Maßgefertigter Revolver zu 200-Jahrfeier der USA

Bei der Waffe handelt es sich um eine Smith & Wesson Model 53. Elvis Presley soll sie 1976 geschenkt bekommen haben, ein Jahr vor seinem Tod. Es handelt sich um ein einzigartiges, eigens für den Musiker hergestelltes Objekt.

1976 feierte die USA das 200. Jubiläum ihrer Unabhängigkeit, zu diesem Anlass wurde die Waffe gefertigt. "1776-1976" steht in goldener Schrift auf der Mündung. Der Revolver ist mit Symbolen der Unabhängigkeit verziert. Man sieht die berühmte Glocke Liberty Bell und einen Weißkopfseeadler, der eine amerikanische Flagge in den Klauen trägt, dazu den Schriftzug "The Spirit of 76".

Elvis Presley soll über 30 Waffen besessen haben - Waffenschein versteigert

Elvis Presley war ein Waffenfan, er soll über 30 Revolver und sogar ein Maschinengewehr besessen haben. Ein paar Exemplare wurden bereits versteigert. So gingen 2017 eine Smith & Wesson 19-2 für 195.000 Dollar weg, ein Colt Python Revolver für 172.500. In beiden Fällen Rekordpreise für das jeweilige Modell.

Sogar ein Waffenschein des Sängers wurde versteigert, er brachte 81.740 Dollar ein. Kein Wunder, gilt das Stück Papier doch als einziges Dokument, das Presleys Fingerabdrücke zeigt. Näher kann man ihm kaum kommen. Außer man ersteigert eine seiner Zahnkronen, wie dies ein Zahnarzt aus Kanada 2012 für 10.000 Dollar tat.