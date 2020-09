Netflix hat drei neue österreichische Produktionen angekündigt. Darunter auch das Drama "Was Wir Wollten" mit Elyas M'Barek.

Nach dem großen Erfolg der Thriller-Serie "Freud" weitet Netflix seine Investitionen in den österreichischen Markt aus. Der Streaming-Riese hat drei weitere Produktionen angekündigt: Die Serien "Totenfrau" und "Kitz" sowie der Film "Was Wir Wollten" mit Schauspiel-Star Elyas M'Barek (38, "Fack ju Göhte").

"Was Wir Wollten" dreht sich um das Liebespaar Alice (Lavinia Wilson, 40) und Niklas (Elyas M'Barek), denen zum vollkommenen Glück nur ein Kind fehlt. Nach diversen gescheiterten In vitros fahren sie nach Sardinien in den Urlaub, um ihren Kinderwunsch hinter sich zu lassen. Dort treffen sie aber auf eine Familie, die alles zu haben scheint, was was ihnen fehlt. Durch ein Unglück verändert sich aber alles. "Was Wir Wollten" soll auch einem internationalen Publikum nahegebracht werden und wird in über 190 Ländern verfügbar sein.

Auch die beiden Netflix-Original-Serien "Kitz" sowie die ORF-Koproduktion "Totenfrau" werden weltweit angeboten werden. Beide Serien befinden sich aber noch in der Entwicklung. Mit den drei Projekten soll Kreativen aus Österreich vor und hinter der Kamera global eine Bühne gegeben werden. Starttermine sind bisher nicht bekannt.