Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski ist zum ersten Mal schwanger. Die Baby-News verkündete sie selbst via Instagram.

Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski ("Gone Girl") ist schwanger. Das verkündete die 29-Jährige selbst auf ihrem Instgram-Account. In einem kurzen Video zu einem digitalen Cover der Modezeitschrift Vogue zeigt Ratajkowski, bekleidet mit einem Nachthemd, ihren Babybauch und legt schützend ihre Hände darüber. Dazu schreibt sie: "Dankbar und mit wachsendem Baby. Vielen Dank für das besondere Cover, Vogue." Für das Model und ihren Ehemann, dem Schauspieler Sebastian Bear-McClard (33), ist es der erste Nachwuchs.

In einem dazugehörigen Vouge-Essay verrät das Model außerdem, warum sie und ihr Ehemann nicht vorhaben, das Geschlecht ihres Kindes vor der Geburt preiszugeben: "Mir gefällt die Idee, meinem Kind so wenige Geschlechter-Stereotypen aufzuzwingen wie möglich", so die 29-Jährige. Deshalb würden sie auch Freunden auf die Frage, ob sie sich ein Mädchen oder einen Jungen wünschen würden, immer sagen: "Wir antworten gerne, dass wir das Geschlecht nicht kennen werden, bis unser Kind 18 Jahre alt ist."

YouTube-Video gibt intime Einblicke

Zeitgleich mit dem Essay wurde zusätzlich noch ein YouTube-Video veröffentlicht. Der knapp drei Minuten lange Clip gibt weitere intime Einblicke in Ratajkowskis Schwangerschaft. Es zeigt sie unter anderem nackt vor dem Spiegel, beim Kuscheln mit ihrem Mann oder eine Ultraschallaufnahme des Babys. Bei dem Film führte, wie im Vorspann zu sehen ist, Schauspielerin Lena Dunham (34) Regie.

In einem weiteren Instagram-Post teasert Ratajkowski den Clip mit Ausschnitten an und schreibt: "Ich werde dieses Video mein Leben lang wertschätzen. [...] Vielen Dank an meine brillante und äußerst großzügige Freundin Lena Dunham für deine Vorstellungskraft und deinen Einsatz."

Unter beiden Schwangerschafts-Posts ist die Liste der prominenten Gratulanten lang. Unter anderem drücken ihre Model-Kollegen Ashley Graham (32), Karlie Kloss (28), Chiara Ferragni (33) und Stella Maxwell (30) ihre Glückwünsche aus. Aber auch Paris Hilton (39), Schauspielerin Priyanka Chopra (38), Kourtney Kardashian (41) oder Hailey Baldwin Bieber (23) sind von den Baby-News begeistert.