"The Crown"-Star mit Hauptrolle in "Deadpool 3"

"The Crown"-Star Emma Corrin hat eine Hauptrolle in "Deadpool 3" ergattert. In dem Marvel-Film soll Corrin eine Bösewicht-Figur verkörpern.

Nach der sensationellen Rückkehr von Hugh Jackman (54) als Wolverine konnte ein weiteres bekanntes Gesicht für den kommenden Marvel-Film "Deadpool 3" verpflichtet werden. Wie das Branchenmagazin "Deadline" meldet, wird Emma Corrin (27) an der Seite von Jackman und Hauptdarsteller Ryan Reynolds (46) im dritten "Deadpool"-Film mitwirken. "The Crown"-Star verkörpert demnach in dem Marvel-Werk eine Bösewicht-Figur. Weitere Details zur Rolle sind gegenwärtig noch nicht bekannt.

Ryan Reynolds bestätigt Casting auf Twitter

Deadpool-Darsteller Reynolds hat die Casting-Meldung mittlerweile selbst auf Twitter bestätigt: "Ein neues Familienmitglied", schreibt der Superhelden-Darsteller, um hinzuzufügen: "Willkommen, Emma Corrin!". Dazu teilt Reynolds ein Bild des "The Crown"-Stars.

Auch Corrin selbst kommentiert die Casting-Meldung in einer Instagram-Story mit den Worten "Was für eine verdammte Familie". "Könnte darüber nicht begeisterter sein", schreibt indes "Deadpool 3"-Regisseur Shawn Levy (54) auf Twitter bezüglich des Castings des "The Crown"-Stars.

"Deadpool 3" soll im kommenden Jahr in den Kinos erscheinen

Der dritte "Deadpool"-Film mit Superstar Reynolds als Wade Wilson/Deadpool soll nach derzeitigem Stand im September 2024 in den Kinos starten. Es soll der erste Film der Marvel Studios werden, der in den USA ein R-Rating und damit eine Altersfreigabe ab 17 Jahren erhält. Emma Corrin verkörperte in der vierten "The Crown"-Staffel Prinzessin Diana (1961-1997), und war daneben im vergangenen Jahr an der Seite von Superstar Harry Styles (29) im Drama "My Policeman" (deutscher Titel: "Der Liebhaber meines Mannes") zu sehen.